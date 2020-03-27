Цифровой саммит G-20

В связи с распространением коронавируса саммит G-20 впервые прошёл с в формате видео-конференции. COVID-19 не только изменил формат встречи лидеров двадцати стран, но и стал основной темой встречи. Борьба с распространением коронавируса, вернее, карантинные мероприятия, связанные с ней, приносят огромные убытки всем странам - как развитым, так и развивающимся. Более того, если какая-то страна сможет остановить распространение эпидемии внутри собственных политических границ, это не повлечет автоматического восстановления экономики. В современном глобальном мире, вне зависимости от уровня развития национальных экономик, нет самодостаточных стран и падение глобального спроса неизбежно отразится на любой из них.

Исходя из этой логики президент России Владимир Путин заявил о необходимости общего плана по стабилизации экономики. Российский лидер предложил создать на базе МВФ специальный фонд, финансируемый центральными банками-эмитентами валют, входящих в корзину МВФ. Это позволило бы многим странам получать кредиты по нулевой ставке. Кроме того, Владимир Путин предложил создать «зелёные коридоры», свободные от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал отменить пошлины и обеспечить свободный товарообмен на мировом рынке.

Нынешний саммит G-20 должен был пройти в Саудовской Аравии и её король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд на правах председателя встречи призвал все страны сплотиться ради решения главной проблемы - коронавируса. Кроме того, король Саудовской Аравии выразил надежду на восстановление мировой экономики посредствам оказания помощи развивающимся странам. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал страны двадцатки отменить ограничения на передвижения между странами медиков и ученых, которые борются с эпидемией COVID-19.

В декларации по итогам саммита страны G-20 обязались объединить усилия по борьбе с коронавирусом и объявили о мерах по поддержке экономики на общую сумму в пять триллионов долларов. Очевидно, что речь идет о средствах, выделение которых национальные правительства анонсировали до проведения саммита. Ожидать выделения подобного рода средств на общие цели в рамках организации G-20 пока не приходится. Даже страны Европейского союза сегодня не способны договориться об общих расходах и предпочитают отсиживаться по национальным квартирам, решая прежде всего собственные проблемы. Впрочем, итоги саммитов G-20 всегда носили декларативный характер, а основной задачей был обмен мнениями лидеров стран, что и произошло в очередной раз. К недостаткам прошедшего саммита можно отнести невозможность двусторонних встреч лидеров стран, которые всегда проходили на полях G 20.