Вход/Регистрация Подписка

Цифровой саммит G-20

Москва, 27.03.2020
Обмен мнениями лидеров стран - из-за коронавируса и по поводу коронавируса - оказался возможен и в форме видеоконференции. Все бы ничего, вот только двусторонние встречи лидеров стран, которые всегда проходили на полях G20, удаленно провести не получилось
#Саммит
#Саммит G20
#Коронавирус
#Россия в мире
#Мир
  • Цифровой саммит G-20

Московская область. Президент России Владимир Путин (справа) принимает участие в экстренном саммите Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции

. Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В связи с распространением коронавируса саммит G-20 впервые прошёл с в формате видео-конференции. COVID-19 не только изменил формат встречи лидеров двадцати стран, но и стал основной темой встречи. Борьба с распространением коронавируса, вернее, карантинные мероприятия, связанные с ней, приносят огромные убытки всем странам - как развитым, так и развивающимся. Более того, если какая-то страна сможет остановить распространение эпидемии внутри собственных политических границ, это не повлечет автоматического восстановления экономики. В современном глобальном мире, вне зависимости от уровня развития национальных экономик, нет самодостаточных стран и падение глобального спроса неизбежно отразится на любой из них.

Исходя из этой логики президент России Владимир Путин заявил о необходимости общего плана по стабилизации экономики. Российский лидер предложил создать на базе МВФ специальный фонд, финансируемый центральными банками-эмитентами валют, входящих в корзину МВФ. Это позволило бы многим странам получать кредиты по нулевой ставке. Кроме того, Владимир Путин предложил создать «зелёные коридоры», свободные от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал отменить  пошлины и обеспечить свободный товарообмен на мировом рынке.

Нынешний саммит G-20 должен был пройти в Саудовской Аравии и её король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд на правах председателя встречи призвал все страны сплотиться ради решения главной проблемы - коронавируса. Кроме того, король Саудовской Аравии выразил надежду на восстановление мировой экономики посредствам оказания помощи развивающимся странам. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал страны двадцатки отменить ограничения на передвижения между странами медиков и ученых, которые борются с эпидемией COVID-19.

В декларации по итогам саммита страны G-20 обязались объединить усилия по борьбе с коронавирусом и объявили о мерах по поддержке экономики на общую сумму в пять триллионов долларов. Очевидно, что речь идет о средствах, выделение которых национальные правительства анонсировали до проведения саммита. Ожидать выделения подобного рода средств на общие цели в рамках организации G-20 пока не приходится. Даже страны Европейского союза сегодня не способны договориться об общих расходах и предпочитают отсиживаться по национальным квартирам, решая прежде всего собственные проблемы. Впрочем, итоги саммитов G-20 всегда носили декларативный характер, а основной задачей был обмен мнениями лидеров стран, что и произошло в очередной раз. К недостаткам прошедшего саммита можно отнести невозможность двусторонних встреч лидеров стран, которые всегда проходили на полях G 20.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

«Норникель» заглядывает в будущее

Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  2. Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
    Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы
  3. Нефтяная война: США могут нарушить самое большое табу
    США и Саудовская Аравия могут предпринять совместные меры по стабилизации цен на нефть.
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама