Коронавирус это не курорт

Отмена брони

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита, говорится в сообщении на сайте кабмина. Согласно постановлению, приостанавливается размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли) должна быть приостановлена с 28 марта до 5 апреля.

Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки, говорится в постановлении. Но эта рекомендательная мера подкрепляется прямым запретом: как сообщила пресс-служба правительства РФ, федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.

Кроме того, с 28 марта по 1 июня органам исполнительной власти субъектов России рекомендуется приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, которые расположены в курортах федерального, регионального и местного значения.

Эти действия призваны ограничить массовое скопление людей, чтобы предотвратить развитие эпидемии, отмечает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. И делать это просто необходимо, уверен он. Но для владельцев бизнеса это плохой сценарий, и здесь все зависит от того, насколько весомой будет помощь со стороны властей в части налоговых льгот, оплаты аренды и возможности решить вопрос с персоналом, который будет просто не нужен при отсутствии клиентов.

Что касается общепита, он может переориентироваться на доставку еды. А на курортах, как известно, сезон кормит целый год, напоминает эксперт. И для любого бизнеса нынешнее время это вызов, но на курортах возможность диверсификации ограничена. Впрочем, время еще есть, понятно, что ограничения снимут, как только будет ясно, что опасности для жизни людей больше нет.

В более выигрышном положении окажется бизнес без кредитной нагрузки, тот, у которого объекты находятся в собственности и т.д. Возможно, говорит Марк Шерман, это будет время для консолидации бизнеса под крупными игроками, которым будет проще пережить кризисные времена. Восстановление обычно бывает быстрым из-за высокого отложенного спроса, главное, чтобы он совпал с сезоном.

Бизнес может это не пережить

Тем не менее, ситуация с бизнесом сейчас складывается абсурдная. Абсурдность заключается в том, говорит главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, что правительство приостановило работу курортов и общепита, но при этом речь идет о якобы «помощи» бизнесу. Удар по экономике и бизнесу из-за ограничительных мер и снижения деловой активности, возможно, не только превысит последствия памятных для россиян кризисов 1998 года, 2008 года, 2014 года. Теперь становится все более вероятным, что эта ситуация окажется разрушительнее любой другой, когда-либо испытанной страной в мирное время.

Помимо крупного бизнеса сильнейшее воздействие происходящего ощущает массовый сегмент: малый и средний бизнес (МСБ), небольшие предприятия, ориентированные на конечного потребителя. По оценке Торгово-промышленной палаты (ТПП), около 3 млн предпринимателей могут прекратить деятельность, лишатся работы 8,6 млн человек. Сами представители МСБ прогнозируют, что до 90% этой сферы не переживёт кризисных явлений. И в результате под ударом оказываются как раз торговля, кафе и рестораны, туризм, услуги транспортные, спортивные, курортные, зрелищные, бытовые, ремонтные, сервисные и пр.

И меры поддержки, предложенные государством – нужные, но не спасительные полагает Марк Гойхман. В основном ведь речь идет не о компенсации падающих доходов или стимулировании спроса для поддержки предприятий, а об отсрочке обязательных выплат – налоговых, кредитных и иных. Но при таком резком и быстром падении продаж практически до нуля из-за закрытия бизнеса, у большинства пострадавших предприятий просто не будет средств не только для таких выплат и после окончания отсрочки.

Они не могут уже сейчас, через пару недель, нести необходимые расходы для простого выживания – зарплату, аренду, коммуналку и пр. Немного сгладят ситуацию обещанные правительством срочные беззалоговые кредиты на полгода на выплату зарплаты. Но и это – только продление агонии в случае, если доходы не восстановятся в течение нескольких месяцев. Может получиться так, что приговор вынесен, а его исполнение отложено.

Однако, здравствуйте

И в то же время приходят новости, из которых видно, что отельеры то ли еще успели отреагировать на постановление правительства, то ли не все относят это к себе (гостиница на курорте - это «курорт», или нет?), то ли постараются обойти ограничения. В Сочи - наплыв бронирований отелей на период нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

Из-за этого власти Краснодарского края ввели ограничения, сообщил в своем инстаграме губернатор региона Вениамин Кондратьев. Власти края приняли постановления о закрытии на этот период всех торговых центров, парков, точек общепита. С этого момента кафе и рестораны смогут готовить еду только навынос. Также ограничивается авиасообщение между Краснодаром и Сочи, сокращается объем пассажирских перевозок на автобусах и железнодорожных поездах.

И вот важный сигнал: «в случае выявления хотя бы одного заболевшего коронавирусом» предусмотрена возможность приостановки деятельности санаториев и предприятий. Ранее с призывом к туристам не посещать Сочи во время нерабочей недели обратился мэр города-курорта Алексей Копайгородский на своей странице в социальной сети.