На Украине выросло число заразившихся коронавирусом

Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций

Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек