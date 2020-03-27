На Украине выросло число заразившихся коронавирусом
Москва, 27.03.2020
На утро 27 марта украинская медицина официально подтвердили 196 случаев заражения COVID-19. За сутки выявлен 51 новый случай заболевания коронавирусом. На сегодняшний день вылечилось четыре человека, а пять умерли от COVID-19.
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