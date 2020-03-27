В Минтруде рассказали, как будет оплачиваться нерабочая неделя

В связи с объявленной президентом РФ нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля Минтруд выпустил для сотрудников и работодателей рекомендации, передает «Коммерсантъ». В ведомстве уточнили, что выходные объявлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и «с сохранением за работниками заработной платы».

«Наличие в календарном месяце в марте и апреле текущего года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам»,— говорится в пресс-релизе министерства.

В Минтруде рассказали, что в случае ухода на этот период сотрудника в отпуск, то дни с 30 марта по 3 апреля не включаются в отпускной период. Помимо этого указанный период не является праздничным, в этой связи заработная плата должна будет выплачиваться в обычном, а не повышенном размере, добавили в Минтруде.

Напомним, ранее 25 марта в своем обращении к россиянам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции президент Владимир Путин объявил рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Однако глава государства подчеркнул, что мера не касается сотрудников, работающих в градообразующих предприятиях, а также чиновников всех рангов.

В России по данным на 27 марта зарегистрировано 840 случаев заболевания вирусом в 56 субъектах, более 10 тыс. находятся под наблюдением врачей.