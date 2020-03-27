В Минздраве рассказали о новых препаратах для лечения коронавируса

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, ведомство обновило рекомендации по лечению коронавируса. Список возможных лекарств для лечения данной инфекции расширен с четырех до шести, передает ТАСС. Рекомендации выданы на основе анализа «литературных данных по клиническому опыту лечения пациентов с атипичной пневмонией, вызванной коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV.

«Выделено несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся лопинавир +ритонавир, препараты интерферонов», –говорится в рекомендациях Минздарва. В министерстве добавили, что помимо этих препаратов в списке появились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.

Уточняется, что такие препараты, как фавипиравир, умифеновир, ремдесивир в настоящее время проходят клинические испытания у пациентов с новым коронавирусом. Из новой версии рекомендаций был исключен препарат рибавирин. В ведомстве сообщили, что еще два препарата проходят в настоящее время клинические испытания.

По данным на 27 марта в России зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 человек уже вылечились. Всего в мире на сегодня насчитывается более 500 тысяч инфицированных. Наиболее сложная ситуация сложилась в США и Италии, где насчитывается более 80 тысяч заболевших в каждой стране .