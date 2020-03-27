В России перенесен ЕГЭ

В связи с распространением коронавирусной инфекции министерство просвещения России приняло решение о переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РБК.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ЕГЭ будет проводиться, начиная с 8 июня. Для 9 классов основной государственный экзамен (ОГЭ) начнется с 9 июня.

С предложением о переносе из-за коронавируса сроков сдачи ЕГЭ 27 марта выступили депутаты. В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой от парламентария Бориса Чернышева говорится, что по опросам 48% родителям и 36% российских школьников необходимо время на повышение уровня знаний, поскольку дистанционного обучения для полноценного усвоения материала недостаточно.

Напомним, начиная с 30 марта по 12 апреля школьники в РФ переведены на дистанционную систему обучения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На онлайн-обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели также студентов МГУ и других вузов столицы.