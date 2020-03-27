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В России пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом

Москва, 27.03.2020

В России семь полигонов в Западном и Центральном военных округах готовятся к проведению военных спецучений по локализации чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны распространением вирусных инфекций, пишет «Коммерсантъ».

Учения должны показать степень готовности войск к подобным ситуациям. Проверить Вооруженные силы России на боеготовность к борьбе с коронавирусом ранее поручил президент Владимир Путин.

В сообщении Минобороны отмечается, что «в ходе учений будут отработаны задачи, которые связаны с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах». В ведомстве уточнили, что учения пройдут на полигонах «Кирилловский», «Погоново», расположенных в Ленинградской и Воронежской областях соответственно. Будут задействованы «Мулино» в Нижегородской области и «Свердловский» под Екатеринбургом. Также полигоны «Рощинский» под Самарой, «Чебаркульский» в Челябинской области и «Юргинский» в Кемеровской области.

Уточняется, что в маневрах примут участие части ВКС, ракетных войск стратегического назначения. Особое внимание будет уделяться проверке боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты. Помимо военных задач будут отработаны лечебно-эвакуационные мероприятия, а также возможности быстрой организации проживания и питания в полевых условиях.

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