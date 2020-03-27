В США и Европе отказываются от саудовской нефти

США и страны Евросоюза отказываются от дополнительных закупок саудовской нефти по сниженным ценам. Таким образом, не оправдались планы Эр-Рияда по завоеванию российской доли нефтепродажи на европейских рынках, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Автор материала подчеркивает, что «снижение цен Саудовской Аравией направлено напрямую на завоевание доли рынка России, особенно в странах Евросоюза». В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник. В основном проблема связана с нехваткой у покупателей нефтехранилищ, поэтому закупка дополнительных объемов весьма проблематична, пишет СМИ. Помимо этого Эр-Рияд столкнулся со снижением спроса такого крупного покупателя, как Индия. Дели снижает экспорт из-за сложной эпидемиологической ситуации.

При этом Москва, которая сумела направить свою нефть в Китай, наоборот не испытывает проблем с продажей сырья. В КНР в настоящее время восстанавливается спрос после преодоления в стране эпидемии коронавируса. Для того, чтобы удержаться на рынке и сохранить конкурентоспособность, Саудовской Аравии в следующем месяце придется снизить цену на свою нефть, пишет издание.