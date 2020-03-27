Врач спрогнозировал наступление пика заболеваемости коронавирусом в Москве

По мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может наступить к середине-концу следующей недели.

«Я думал, что пик заболеваемости будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина - конец следующей недели», - цитирует Проценко «Интерфакс». Мнением врач поделился в интервью с Нютой Федермессер, которое она публикует на своем канале в YouTube.

Он считает, что меры, принимаемые для остановки распространения инфекции, не являются избыточными и носят оправданных характер. По его словам, чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно.

Напомним, в России по данным на 27 марта зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 400 случаев в Москве. В мире на этот же период насчитывается почти 530 тысяч больных коронавирусной инфекцией. 27 марта страной с наибольшим числом заболевших коронавирусом стали США, на втором месте Китай и на третьем Италия. У трех стран более 80 тыс. инфицированных. И если в Китае не наблюдается прирост новых случае заболевания, то в США и Италии распространение инфекции продолжается.