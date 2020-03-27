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Выбор фитингов для труб ПНД

Москва, 27.03.2020
Фитинги – это приспособления для обустройства трубопроводов. Данные элементы с разными геометрическими характеристиками имеют несколько отверстий, предназначенных для фиксации труб.
#PressRelease

Их главная особенность состоит в простоте устройства. Любое такое изделие имеет корпус из сшитого полиэтилена либо латуни с разной формой и разным размером проходных отверстий.

Конструкция приспособлений обжимного типа включает в себя гайку, штуцер, а также обжимную втулку. Компрессионные фитинги для труб ПНД имеют дополнительное оснащение в виде уплотнительного кольца из резины, обжимного кольца, а также накидной гайки. На торцах сварного приспособления есть проволока, обеспечивающая нагревание полиэтилена под действием электрического тока до расплавленного состояния.

Применение фитингов для ПНД труб позволяет решать такие задачи:

  • Обеспечивать герметичность перекрытия перемещаемых потоков веществ в трубопроводах при возникновении такой необходимости.
  • Соединять элементы трубопровода там, где он разветвляется или поворачивает, а также сращивать трубы различных типоразмеров.
  • Увеличивать скорость разборки или сборки некоторых отрезков трубопровода при выполнении ремонтных работ или замене его деталей.

Монтаж канализационных систем и наружного водопровода чаще всего осуществляется с применением фитингов компрессионного типа. Они быстро и просто монтируются посредством закручивания накидных гаек без особых усилий. Изделия с резьбой не обладают достаточной устойчивостью к таким нагрузкам. При укладке водопровода в грунте применяют приспособления. Они обладают высокой прочностью и надежностью, не нуждаются в профосмотрах и техническом обслуживании.

При выборе фитингов для труб ПНД необходимо учитывать следующие факторы:

  • Свойства рабочей среды.
  • Тип и размер труб.
  • Внешние условия.

Оптимальный вариант – когда трубы ПНД и элементы для их соединения изготовлены одним и тем же производителем. Поставщик обязан предоставлять на эти изделия документы, которые удостоверяют их качество.

Фитинги для труб ПНД характеризуются теми же свойствами, которыми обладают все изделия из полимеров, в том числе:

  • Небольшая масса.
  • Обширная номенклатура.
  • Сравнительно невысокая стоимость.
  • Простота установки и применения.
  • Противобактериальный эффект.
  • Устойчивость к действию агрессивных реагентов.
  • Абсолютная коррозиеустойчивость.
  • Уязвимость к действию ультрафиолетовых лучей.
  • Низкая температура плавления.
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