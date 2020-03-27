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Выбор дивана: как совместить практичность и удобство

Москва, 27.03.2020
При выборе дивана нужно учитывать множество факторов. Он должен обладать привлекательным внешним видом, высокой функциональностью, надежностью, долговечностью, а также гармонировать с дизайном интерьера и площадью помещения, в котором будет установлен.
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Если вы готовы диван купить, отвечающий всем перечисленным требованиям, нужно руководствоваться следующими критериями:

  • Каркас. Он представляет собой основу дивана. Срок его службы зависит от материала изготовления. Каркас из металла обладает высокой надежностью и продолжительным сроком эксплуатации. Обычно его применяют при производстве мебели в стиле хай-тек. Не меньшей надежностью характеризуется диван с каркасом из натуральной древесины, однако его стоимость довольно высока. Гораздо дешевле стоят каркасы из ДСП, которые хорошо держат форму и являются совершенно безопасными.
  • Наполнитель. В качестве материала для его изготовления часто используются пружинные блоки, поролон и латексная пена. Основным критерием выбора наполнителя служит назначение дивана. Для сна лучше всего подходит мебель с пружинными блоками. Она обладает не только удобством, но и высокими ортопедическими качествами, а также долговечностью. Преимущества диванов с наполнителем из поролона заключаются в гипоаллергенности, удобстве и мягкости. Однако при каждодневном использовании такая мебель быстро изнашивается. Диваны с наполнителем из латексной пены не только характеризуются мягкостью, но и не продавливаются со временем. Наличие множества микроячеек в этом материале позволяет ему «дышать», обеспечивает ортопедический эффект и продолжительный срок службы, исчисляемый десятилетиями. Отличие хорошего наполнителя дивана заключается в том, что он «подстраивается» под очертания тела, а после вставания отдыхающего на нем человека быстро восстанавливает исходную форму.
  • Обивка. Дороже всего стоят диваны с обивкой из натуральной кожи. Их достоинства состоят в высокой влагоустойчивости, стойкости к истиранию, воздействию ультрафиолета, химических веществ и механических факторов. Не меньшей практичностью обладает мягкая мебель с обивкой из кожзаменителя, которая при этом стоит существенно дешевле. Однако наибольшей популярностью пользуются гобелен, жаккард и шенилл. Это объясняется тем, что они обеспечивают надежную защиту мебели, а по своей прочности и внешней привлекательности почти не уступают коже.
  • Механизм. Этот критерий важен в том случае, если диван планируется периодически раскладывать. Главные требования к раздвижным механизмам состоят в удобстве и способности выдерживать множество циклов сложения-разложения.
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