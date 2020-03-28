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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264

Москва, 28.03.2020

Число случаев новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1264, сообщает ТАСС.

Карта коронавирусаmaps.arcgis.com

Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 из них отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

"Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека. За весь период выписано 49 человек", - говорится в сообщении штаба.

По данным, двое выздоровели в Тверской области, по одному - в Самарской и Томской областях.

Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего четыре россиянина умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.

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Согласно данным штаба, новые случаи заражения зафиксированы в 26 регионах: Москва (114), Московская область (36), Санкт-Петербург (11), Краснодарский край (8), Бурятия (6), Ивановская область (5), Ленинградская область (4), Свердловская область (4), Челябинская область (4), Красноярский край (4), Сахалинская область (4), Липецкая область (3), Тульская область (3), Калининградская область (3), Татарстан (3), Нижегородская область (3), Чечня (2), Оренбургская область (2), Новосибирская область (2), Брянская область (1), Костромская область (1), Смоленская область (1), Адыгея (1), Пермский край (1), Саратовская область (1), Крым (1).

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