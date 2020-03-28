Гидрогелевые патчи: преимущества использования

Активные ингредиенты могут быть самыми разнообразными. Кожу восстанавливают и укрепляют при помощи витаминов и масел, с морщинами борются с использованием антиоксидантов, упругость кожи повышают путем применения пептидов, раздражение и беспокойство снимают экстрактами подорожника, алоэ и ромашки.

Для изготовления самих пластырей обычно используется нетканое полотно либо гидрогель – желеподобный состав, который содержит огромное количество разнообразных полезных компонентов.

Патчи, приобрести которые вы можете в магазине pandapatch.ru классифицируются по предназначению на следующие виды:

Увлажняющие. Такие маски под глаза обеспечивают быстрое насыщение тканей витаминами и влагой. Они прекрасно подходят для тонкой кожи и визуально скрывают сетку морщин.

Разглаживающие. Такие маски под глаза замедляют передачу нервных импульсов и слегка блокируют мышцы лица, отвечающие за мимику. В их составе могут содержаться гиалуроновая кислота, коллоидное золото, коллаген.

Питающие. Это более дорогостоящие пластыри с жемчужной пудрой, экстрактами целебных растений, ретинолом и плацентой, обеспечивающие комплексное оздоравливающее воздействие на кожу.

Омолаживающие и восстанавливающие. Такие маски под глаза стимулируют естественные механизмы омоложения кожи. В их составе присутствуют все ингредиенты, рекомендуемые учеными, включая коллаген, коэнзим, пептиды, экстракты женьшеня и водорослей.

Дренирующие. Такие маски под глаза используются для уменьшения или снятия отеков под глазами. Их следует держать на лице в течение большего времени, чем остальные (оптимальная продолжительность воздействия составляет двадцать-тридцать минут).

Чтобы использовать гидрогелевые патчи, надо очистить кожу, достать пластырь из вскрытой упаковки и приложить его под нижнее веко. Для улучшения желаемого эффекта предварительно делают легкий массаж. Продолжительность оставления пластыря на коже составляет от пятнадцати до двадцати минут. В течение этого времени лучше лежать, а не ходить.

В принципе патчи можно держать на лице в течение всей ночи, однако особой пользы это не принесет, так как за двадцать минут они полностью отдадут все полезные вещества, которые в них содержатся. Снимать пластыри надо по направлению от носа к вискам, после чего ни в коем случае нельзя умываться.