Гидрогелевые патчи: преимущества использования

Активные ингредиенты могут быть самыми разнообразными. Кожу восстанавливают и укрепляют при помощи витаминов и масел, с морщинами борются с использованием антиоксидантов, упругость кожи повышают путем применения пептидов, раздражение и беспокойство снимают экстрактами подорожника, алоэ и ромашки.
Для изготовления самих пластырей обычно используется нетканое полотно либо гидрогель – желеподобный состав, который содержит огромное количество разнообразных полезных компонентов.
Патчи, приобрести которые вы можете в магазине pandapatch.ru классифицируются по предназначению на следующие виды:
Чтобы использовать гидрогелевые патчи, надо очистить кожу, достать пластырь из вскрытой упаковки и приложить его под нижнее веко. Для улучшения желаемого эффекта предварительно делают легкий массаж. Продолжительность оставления пластыря на коже составляет от пятнадцати до двадцати минут. В течение этого времени лучше лежать, а не ходить.
В принципе патчи можно держать на лице в течение всей ночи, однако особой пользы это не принесет, так как за двадцать минут они полностью отдадут все полезные вещества, которые в них содержатся. Снимать пластыри надо по направлению от носа к вискам, после чего ни в коем случае нельзя умываться.