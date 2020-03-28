Правительство рассматривает введение ограничений на внутрироссийские поездки

Правительство рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране, остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки, сообщило 28 марта агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Об этом сообщают также агентства ТАСС и «Интерфакс». ТАСС цитирует пресс-секретаря председателя правительства России Бориса Белякова: «Не подтверждаем, но и не опровергаем эти сообщения», — сказал он.

На официальном языке это означает подтверждение информации в условиях, когда соответствующий нормативный документ не принят, но может быть принят с большой долей вероятности.

Шаги такого рода предпринимаются сейчас на уровне регионов. В настоящее время случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны.

В Карелии движение общественного транспорта уже ограничено и полностью прекратится с 29 марта. Власти объясняют это тем, что те, кто вернулся недавно из-за границы, не остаются дома, согласно правилу самоизоляции, и, возможно, переносят инфекцию.

По данным РБК, еще в среду, 25 марта, губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований, кроме случаев неотложных поездок.

Сообщается и об ограничении передвижения в Краснодаре.

ТАСС напоминает, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил журналистов с вопросом о возможном ограничении авиаперелетов внутри России к правительству.

По данным на 28 марта, число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек, 114 новых случаев из них отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек.

Карта коронавируса: maps.arcgis.com