Коронакризис сдувает пузыри. И накачивает новые?

Долговая бомба

Мир столкнулся с очередным финансовым и экономическим кризисом. Коронавирус нового типа стал классическим «черным лебедем», предсказать который не мог никто. Однако было много тех, кто был уверен, что рано или поздно кризис наступит, а финансовые рынки рухнут.

Восстановление мировой экономики от кризиса 2008 года сопровождалось масштабными финансовыми вливаниями, нулевыми и даже отрицательными процентными ставками, да и другими финансовыми экспериментами. Экономика действительно стала расти, но так и не обрела былые формы, зато финансовые рынки с завидной регулярностью обновляли исторические максимумы, все сильнее отдаляясь от реальной ситуации, создавая эффект благополучия.

Многие экономисты не без причин утверждали, что действия властей не направлены на решение проблем, они лишь откладывают неминуемую «смерть больного».

Кризис 2008 года случился из-за пузыря на ипотечном рынке, но по сравнению с текущей ситуацией, это просто капля в море — за последние годы пузыри были надуты практически везде, где это только можно было сделать. Западные экономисты даже называют этот период everything bubble.

Новый кризис действительно мог наступить и раньше, но центробанки всеми силами оттягивали этот момент. ЕЦБ, ФРС, Банк Японии и Банк Англии то и дело запускали печатные станки, пополняя мировую финансовую систему ликвидностью, словно сообщающиеся сосуды.

Многие компании вообще продолжают существовать только благодаря сверхнизким процентным ставкам. Привлекая дешевые деньги, они могут финансировать свою текущую деятельность, при этом не генерируя прибыли.

Проблема в том, что при повышении ставок, эти предприятия быстро обанкротятся, оставив кредиторам горы невыплаченных долгов. Рефинансировать их уже не получится.

По сути, мир сталкивается с корпоративной долговой бомбой, масштабы которой намного превосходят ту, с которой пришлось столкнуться в 2008 году. По самым рисковым долгам дефолты уже идут, причем темпы значительно выше, чем десять лет назад.

По состоянию на конец прошлого года, компании, зарегистрированные на американских биржах, накопили долги почти на 10 триллионов долларов, что эквивалентно примерно 47% от ВВП США. это только часть проблемы, поскольку помимо корпоративного долга есть еще колоссальные суверенные долги и долги домохозяйств. Кроме того, в Штатах надулся еще и пузырь студенческих кредитов, а это ни много, ни мало 1,64 трлн долларов — на 120% больше, чем в 2009 году. И уровень просрочки там просто зашкаливает.

Общий глобальный долг по оценкам Международного валютного фонда и Института международных финансов на конец 2019 года составлял 255 трлн долл.

Это почти в три раза больше, чем суммарный мировой объем производства и примерно 32,5 тысячи долларов на каждого мужчину, женщину и ребенка, живущих на земле.

Раньше о растущей долговой проблеме говорили в основном независимые эксперты и экономисты, но в конце прошлого года тревогу начали бить в МВФ, Всемирном банке, ФРС и крупнейших инвестдомах, таких как Blackrock.

Никто из вышеупомянутых, правда, не знает, как эту проблему решать. Видимо, поэтому вопрос и оказался на повестке дня. Центробанки оказались в ловушке, они не могут проводить нормализацию своей политики, поскольку это практически сразу приведет к череде банкротств и новому кризису, а сохраняя нулевые ставки, они провоцируют еще больший рост долгового пузыря.

Возможно, руководители крупнейших мировых регуляторов понимают, что ответственность во многом лежит на них, и это именно их ошибки привели финансовую систему в такую ситуацию, но признавать их никто не хочет, да в этом и нет никакого смысла. Нужно что-то другие, на что можно списать все проблемы, а вместе с ними и долги.

Эпидемия вместо войны

Один из сценариев – это масштабная война, однако в современном мире на это никто не решится. И здесь как нельзя кстати появился новый коронавирус COVID-19, который спровоцировал сильнейший обвал рынков и уже загнал мировую экономику в рецессию.

И не столь важно, выведен был этот вирус в лаборатории, как считают некоторые наблюдатели, или же появился естественным путем. Главное, что он стали причиной сильнейшего кризиса. Именно вирус, а не правительство той или иной страны или главы центробанков.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева уже признала, что рецессия неизбежна, при этом отметила, что масштабы ее могут быть значительно больше, чем после 2008 года.

На этот кризис можно списать практически все. Любые ошибки монетарных властей, торговые войны, отсутствие финансовой дисциплины и должной поддержки бизнеса. И именно на под этот кризис можно списывать долги, хотя бы частично решая главную проблему, виноват во всем все равно будет COVID-19.

Впрочем, как считает некоторые экономисты, списание долгов может спровоцировать дефляцию, и власти сделают все, чтобы этого не допустить.

В любом случае, сейчас центробанки могут запускать стимулы любого масштаба и не встретить на своем пути никакой критики. Пандемия буквально парализовала мировую экономику, превратив крупнейшие города в города-призраки. Закрыты заводы, парки, кинотеатры, рестораны и так далее.

Старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов отмечает, что Федрезерв уже трижды провел внеочередные заседания и не только обнулил ставки, открыл своп-линии для других ЦБ, но и запустил QE, причем без каких-либо ограничений по времени и объему.

Возможно, ФРС хотела бы оказать помощь экономике и раньше, но скупка активов для Джерома Пауэлла означала бы признание ошибок Трампа, который развязал торговую войну с Китаем и другими странами. Кроме того, пришлось бы признать, что ситуация не так хороша, как пытаются показать в Белом доме.

Сейчас же об этом вообще никто не вспоминает. Задача ФРС разморозить долговой рынок и заставить акции расти в цене. К слову, фондовые индикаторы США растеряли весь рост, который накопили с момента победы Трампа на выборах. Так что как минимум один из пузырей уже сдулся.

Но какими бы ни были финансовые вливания, банкротств не избежать, считает Стремоухов. Взять, к примеру, авиакомпании. Самолеты простаивают, в США рейсов отменено около 30%, а те что сохранились летают в лучшем случае полупустыми.

Даже если адресно будут направлять помощь этой отрасли, деньги все равно скоро закончатся. Компаниям нужно осуществлять лизинговые платежи, закупать топливо и так далее, а если пассажиропоток сжался практически до нуля, то любая финансовая помощь лишь отсрочит банкротство компании.

Так что властям еще предстоит решить, кому в первую очередь выделять деньги.