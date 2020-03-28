Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости по ОПЕК+

Москва, 28.03.2020
  • Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости по ОПЕК+

Сергей Коньков/ТАСС

Курс доллара в пятницу вырос на 1,39 руб. - до 78,86 руб., курс евро укрепился на 2,34 руб. - до 87,75 руб.

Рубль перешел к резкому падению на фоне очередного пике нефтяного рынка после того как минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширения числа участников ОПЕК+, а также не ведет переговоров для "балансировки" нефтяного рынка.

Курс доллара онлайн в режиме реального времени смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Нефтяные котировки на этом фоне обновили минимум с 2003 года, обвалившись на 8%, до 24,2 доллара за баррель сорта Brent. 

Цены на нефть онлайн в режиме реального времени смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

На российскую валюту также давит ощутимое снижение западных фондовых рынков. Так, биржевые индексы США вечером теряли 2,3-2,8%. Инвесторы опасаются развития рецессии мировой экономики и сложностей с быстрым выходом из нее, отмечает ПРАЙМ.

Негативная конъюнктура на мировых фондовых рынках и усилившееся снижение нефтяных котировок вновь привели к ослаблению позиций российской валюты, констатирует Сергей Дроздов из ГК "Финам". На данном этапе уровни поддержки для доллара находятся последовательно на отметках 78,50 рубля и 77,60 рубля, сопротивления росту — 79,55 рубля и 80,50 рубля, оценил он.

Риски новой волны спада рынков сохраняются повышенными, масштабы мировой рецессии могут быть учтены в стоимости активов не в полном объеме, также рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что в понедельник курс будет формироваться в диапазоне 78-80,5 рубля за доллар. При дальнейшем снижении нефтяных цен ниже 25 долларов давление на рублевую валюту усилится", — предупреждает он.

Против рубля играет фиксация прибыли после в целом успешной для сырьевых и развивающихся валют недели, а также закрытие локальных рискованных позиций на уикенд и следующие за ним официально нерабочие дни в РФ, хотя Мосбиржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля, а Центробанк - продавать валюту на рынке, отмечает Рейтер.

"Краткосрочные риски для цен на нефть сохраняются, поэтому, учитывая скорое окончание налогового периода, дальнейший рост рубля будет возможен лишь при стабильно-позитивном внешнем фоне", - считает Дмитрий Полевой из РФПИ.
Локальной поддержкой рублю выступают рыночные операции Банка России, который с 10 марта продает на рынке валюту в рамках бюджетного правила, а с 19 марта начал продавать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) валюту, поступившую регулятору для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка.

При этом поддержка экспорта может сокращаться, поскольку корпорации будут уходить с валютного рынка по мере накопления ими рублевой ликвидности для уплаты налога на прибыль, расчеты по которому заканчиваются 30 марта. Участники рынка также не ждут и сколь-нибудь значительных корпоративных продаж и покупок валюты на следующей неделе, объявленной президентом РФ нерабочей.

"Это может привести к снижению ликвидности за счет отсутствия корпоративных потоков, что в условиях продолжающихся продаж валюты со стороны ЦБ способно повысить волатильность курса российской валюты", - предупредил Полевой из РФПИ.
"В среднесрочной перспективе мы ждем укрепления рубля с текущих уровней, но в краткосрочной - курс останется в диапазоне 77-80 за доллар без ощутимого изменения внешних условий", - говорится в обзоре банка Санкт-Петербург.

По мнению аналитиков банка, умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБР поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. ФРС идет ва-банк
    Американский регулятор сегодня объявил о фактически безлимитной программе количественного смягчения (QE), при этом покупки будут касаться также и корпоративных облигаций
  2. Польша может оставить «Северный поток-2» без газа
    Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы
  3. Нефтяная война: США могут нарушить самое большое табу
    США и Саудовская Аравия могут предпринять совместные меры по стабилизации цен на нефть.
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама