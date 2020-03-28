Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости по ОПЕК+

Курс доллара в пятницу вырос на 1,39 руб. - до 78,86 руб., курс евро укрепился на 2,34 руб. - до 87,75 руб.

Рубль перешел к резкому падению на фоне очередного пике нефтяного рынка после того как минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширения числа участников ОПЕК+, а также не ведет переговоров для "балансировки" нефтяного рынка.

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Нефтяные котировки на этом фоне обновили минимум с 2003 года, обвалившись на 8%, до 24,2 доллара за баррель сорта Brent.

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На российскую валюту также давит ощутимое снижение западных фондовых рынков. Так, биржевые индексы США вечером теряли 2,3-2,8%. Инвесторы опасаются развития рецессии мировой экономики и сложностей с быстрым выходом из нее, отмечает ПРАЙМ.

Негативная конъюнктура на мировых фондовых рынках и усилившееся снижение нефтяных котировок вновь привели к ослаблению позиций российской валюты, констатирует Сергей Дроздов из ГК "Финам". На данном этапе уровни поддержки для доллара находятся последовательно на отметках 78,50 рубля и 77,60 рубля, сопротивления росту — 79,55 рубля и 80,50 рубля, оценил он.

Риски новой волны спада рынков сохраняются повышенными, масштабы мировой рецессии могут быть учтены в стоимости активов не в полном объеме, также рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что в понедельник курс будет формироваться в диапазоне 78-80,5 рубля за доллар. При дальнейшем снижении нефтяных цен ниже 25 долларов давление на рублевую валюту усилится", — предупреждает он.

Против рубля играет фиксация прибыли после в целом успешной для сырьевых и развивающихся валют недели, а также закрытие локальных рискованных позиций на уикенд и следующие за ним официально нерабочие дни в РФ, хотя Мосбиржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля, а Центробанк - продавать валюту на рынке, отмечает Рейтер.

"Краткосрочные риски для цен на нефть сохраняются, поэтому, учитывая скорое окончание налогового периода, дальнейший рост рубля будет возможен лишь при стабильно-позитивном внешнем фоне", - считает Дмитрий Полевой из РФПИ.

Локальной поддержкой рублю выступают рыночные операции Банка России, который с 10 марта продает на рынке валюту в рамках бюджетного правила, а с 19 марта начал продавать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) валюту, поступившую регулятору для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка.

При этом поддержка экспорта может сокращаться, поскольку корпорации будут уходить с валютного рынка по мере накопления ими рублевой ликвидности для уплаты налога на прибыль, расчеты по которому заканчиваются 30 марта. Участники рынка также не ждут и сколь-нибудь значительных корпоративных продаж и покупок валюты на следующей неделе, объявленной президентом РФ нерабочей.

"Это может привести к снижению ликвидности за счет отсутствия корпоративных потоков, что в условиях продолжающихся продаж валюты со стороны ЦБ способно повысить волатильность курса российской валюты", - предупредил Полевой из РФПИ.

"В среднесрочной перспективе мы ждем укрепления рубля с текущих уровней, но в краткосрочной - курс останется в диапазоне 77-80 за доллар без ощутимого изменения внешних условий", - говорится в обзоре банка Санкт-Петербург.

По мнению аналитиков банка, умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБР поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру.