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Тоннель Вавилон-Берлин

Москва, 28.03.2020
Когда обстоятельства влияют на репертуар сильнее, чем вкусы
#Кино
#Культура
#Общество
  • Тоннель Вавилон-Берлин

kinopoisk.ru

По состоянию на вечер пятницы 27 марта в ближайший уикенд в Москве функционируют около 20 кинотеатров, в Петербурге «в живых» осталось два. В регионах ситуация немногим лучше — работают по нескольку кинотеатров в городах-миллионниках.

Мировые премьеры переносятся на неопределенный срок. Производство текущих проектов приостановлено. Киноиндустрии ведущих стран находятся в состоянии местной заморозки. Видимо, неизбежна тотальная диджитализация кинопроката: цифровые премьеры в онлайн-кинотеатрах заменят офлайновые. Мир кино, как, впрочем, и весь остальной мир в ближайшее время неузнаваемо трансформируется. Но поживем – увидим.

Предчувствие катастрофы или ожидание очередного апокалипсиса — одно из самых мучительных и, одновременно, увлекательных переживаний. Страх и паника распространяются быстрее молнии и витают в воздухе словно вай-фай. Когда в условиях изоляции находится чуть ли ни полмира, количество просмотров фильмов про эпидемии и катастрофы взлетело вверх. Каждый просмотр как сеанс психотерапии.

В этом обзоре мы представляем лишь одну картину из вышедших в прокат релизов. Это норвежский фильм-катастрофа «Туннель. Опасно для жизни». А для тех, кто скрупулезно следует рекомендациям вирусологов оставаться дома, порекомендуем самый дорогой в истории Германии сериал — «Вавилон-Берлин».

 

Туннель. Опасно для жизни

 

Это история о взрыве в норвежском девятикилометровом туннеле, откуда есть только два выхода: один на востоке, другой на западе. Напомним: для обеспечения коммуникации между крупными городами в холмисто-гористой Норвегии выстроена целая сеть из 1100 туннелей. За девять лет в них произошло 8 заметных происшествий. Картина режиссера Пола Ойе, ранее снимавшего, в основном, хорроры, основана как раз на реальных инцидентах разной степени тяжести.

Норвежский кинематограф славен добротными жанровыми фильмами, особенно у них хороши игровые короткометражки. «Туннель» — тоже абсолютно классическое блюдо, без прикрас (исключая, конечно же, величавые горные массивы) и без особых авторских ухищрений.

В центре сюжета спасатель Стейн и его дочь Элизабет. Накануне Рождества дочь ссорится с отцом и, ничего не сказав, отправляется в Осло на автобусе. Тем временем в утробе  живописнейших гор, в одном из тоннелей взрывается цистерна с бензином. Западный вход завалило снежной лавиной, восточный остался для спасения. Внутри — десятки людей, заточенные в темной каменной кишке, наполненной угарным газом. Стейн тот самый герой, кто первым направился с небольшим отрядом в жуткую пасть тоннеля, из которой зловеще валит черный дым (на фоне белоснежных гор это смотрится вызывающе красиво). По шаблонам жанра скоро обнаруживается, что среди жертв находится Элизабет. Она провела все детство с папой в этих тоннелях, но чрезвычайные последствия взрыва даже этой неробкой девушке дались с трудом.

Фильм хоть и предельно предсказуем, но мил  норвежским колоритом, смягчающим происходящее: открыточные скалистые берега, неспешная провинциальная жизнь, неторопливая работа местной МЧС (особенно перед Рождеством). Никуда не денешься и от сентиментальных речей и дико нелогичных поступков героев, которые, разумеется, заявляют: «Дети стойте здесь, а я скоро приду, схожу туда посмотрю», — и больше не возвращаются. Ясное дело, что в фильме всем рулит саспенс, однако, как известно, в реальных экстремальных ситуациях люди часто ведут себя столь же безумно.

«Туннель. Опасно для жизни» стоит смотреть из-за попадания (по чистой случайности) в сегодняшнюю повестку. В условиях тотальной самоизоляции клаустрофобический триллер поневоле обретает остро актуальный подтекст. А задыхающиеся от нехватки кислорода в замкнутом пространстве люди — так и вовсе слишком красноречивая метафора, чтобы быть умышленной. Кто не пытается в художественном виде представить и пережить воздействие коронавируса на собственный организм? Впрочем, по нынешним временам, чтобы испытать и саспенс, и сострадание к чужому горю, достаточно включить телевизор.

Для кого: для тех, кто хочет почувствовать себя взаперти

Вавилон-Берлин

Вот что действительно преступно пропустить, так это стильный сериал «Вавилон-Берлин». Неделя полу-карантина и бесплатный сервис до конца апреля от небезызвестного стримингового портала помогут не допустить этого. Сериал с бюджетом в 40 млн долларов стартовал в 2017 году двумя сезонами сразу. А в 2020 вышел долгожданный третий сезон проекта. «Вавилон-Берлин», поставленный по романам Фолькера Кутчера, стал самым масштабным и дорогим сериалом в истории немецкого телевидения. Фильм повествует о другой, теперь исторической, катастрофе, о коей герои сериала еще не подозревают. Но в небе над свободным и многоликим Берлином уже маячат черные тучи надвигающегося бедствия –национал- социализма.

Шоураннер проекта — немецкий режиссёр, продюсер и композитор Том Тыквер. Наверняка, если не смотрели, то слышали про его полнометражные картины: «Парфюмер: История одного убийцы», «Облачный атлас», «Беги, Лола, беги». А если не смотрели, то начните с сериала.

Весна 1929-го года. Берлин бурлит. Яркий антураж эпохи между двумя мировыми войнами — музыка, сигаретный дым, строгие пиджаки и шляпы, умопомрачительные джазовые вечеринки, невероятно просторные немецкие типовые квартиры со строгим и умилительным дизайном интерьеров, эмансипация, свобода нравов, демократический дух Веймарской республики. И тут же — беднота, политическая борьба, пальба на улицах, проститутки, коммунисты, националисты и берлинская полиция на красивых машинах.

«Вавилон-Берлин» — остросюжетная детективно-политическая драма, в которой есть место и мелодраме, и стильному музыкальному нуару (сам Брайан Ферри перекроил специально для фильма свои композиции в джазовые версии). Иногда нуар забегает на территорию комикса,  однако делает это так симпатично и с душой, что прощаешь авторам притянутый за уши сюжет (благо, совсем до «клюквы» не доходит) и наслаждаешься изящностью и легкостью повествования. Особая удача сериала — проработка характеров героев. Правдоподобны все, и «плохие», и «хорошие», и что особенно ценно — все амбивалентны. Главные персонажи, к тому же, упоительно красивы — это комиссар полиции Гереон Рат в исполнении немецкого актёра Фолькера Бруха и его боевая подруга Шарлотта Риттер (Лив Лиза Фрис — настоящая находка режиссера). При дикой насыщенности событий — от эзотерики и психоанализа до порнобизнеса и политических интриг, от криминальных берлинских группировок до русских троцкистов с вагонами золота — центральной остается линия неоднозначных отношений Гереона и Шарлотты, так и не разрешившаяся даже в третьем сезоне.

Для кого: для любителей «Великого Гэтсби»

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