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Доктор Рошаль назвал несколько основных правил защиты от коронавируса

Москва, 29.03.2020
  • Доктор Рошаль назвал несколько основных правил защиты от коронавируса

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Екатерина Лука/ТАСС

Известный детский врач Леонид Рошаль, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» дал рекомендации, как вести себя в общественных местах, чтобы свести к минимуму риск заразиться коронавирусом. Об это он рассказал агентству РИА Новости.

Как не заразиться короновирусом? Рекомендации доктора Рошаля таковы:

  • В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку.
  • В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь.
  • Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно.
  • Нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания.
  • Также нужно избегать больших компаний.
  • По возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах,
  • Носить маски при появлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть.
  • Больным с респираторными заболеваниями нельзя приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать медицинского работника на дом, уточнил Рошаль.

«Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», — сказал Рошаль РИА Новости.

Однако, добавим, поскольку риск заразиться коронавирусом есть даже через детей, нужно стараться обеспечить соблюдение ими те же правил, которые предписаны выше.

Последние новости и карту распространения коронавируса смотрите здесь: maps.arcgis.com

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