ФМБА подготовило схему лечения коронавируса

Схема лечения разработана научно-производственным центром «Фармзащита» ФМБА России с учетом китайского и французского опыта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Разработки проведены с учетом рекомендаций ВОЗ и предложены к включению в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID19).



«Кроме того, ФМБА России ведет работу по созданию на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции, которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем», - добавила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Практикующие врачи и ученые посчитали заявления ФМБА слишком оптимистичными. «Препарат мефлохин поможет больным выиграть время в борьбе с вирусом и увеличит шансы на выздоровление, но не может считаться полной победой над коронавирусом», сказала агентству «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Ранее французские ученые пришли к выводу, что с коронавирусом нового типа эффективно борется схема из двух препаратов – гидроксихлорохина и азитромицина. Подобная схема лечения победила заболевание буквально за 5-6 дней, однако она была испытана пока только на шестерых из 36 пациентов, принимавших участие в исследовании в больнице Méditerranée Infection и получивших разные схемы лечения.

Вообще же в лечении коронавирусной инфекции эффективность показывают как противомалярийные препараты, так и препараты против ВИЧ (Калетра) и против ревматизма (Тоцилизумаб).

Сообщения об эффективности этих препаратов каждый раз вызывали волну ажиотажного спроса и приводили к исчезновению лекарств из аптек, заставляя волноваться пациентов с ВИЧ и ревматическими заболеваниями, для которых жизненно важно принимать свои препараты постоянно.