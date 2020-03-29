У меня уже был коронавирус? Как узнать и что делать?

Симптомы Covid-19 разнообразны, и медленный подсчет зараженных во многих странах невольно наталкивает на мысль, что многие, возможно, уже переболели коронавирусом, даже не зная об этом. Можно ли это выяснить и как себя вести, если вы чудом спаслись? Газета «Гардиан» искала у экспертов ответы на эти и другие вопросы.

— Есть ли способ узнать, болел ли человек?

— Доктор Уильям Хиллманн, заместитель стационарного врача, директор Массачусетской больницы: Единственный способ узнать — это пройти тестирование непосредственно во время болезни. На данный момент мы разрабатываем тесты, но они еще не готовы для клинического использования.

— Могут ли отсутствовать симптомы?

— Хиллманн: Коронавирус на самом деле очень коварен. Симптомы болезни могут вообще не проявляться, в слабой форме это насморк, заложенность, воспаление горла. В худшем случае прибавляются высокая температура, мышечные боли, одышка и кашель. К сожалению, многие принимают подобные признаки за обычный грипп. (Примечание редактора: по последним сведениям потеря обоняния и вкуса также может быть признаком инфекции Covid-19.)

— Какой процент носителей не имеет симптомов?

— Доктор Дэвид Буххольц, старший медицинский директор-основатель первичной медицинской помощи, доцент педиатрии, работник медицинского центра Колумбийского университета в Ирвинге: Прямо сейчас в Нью-Йорке мы тестируем только самых больных людей. Поэтому понятия не имеем. Тем не менее, в Исландии было проведено исследование, и у 50% людей с положительным тестом на вирус симптомы отсутствовали.

— Люди, у которых нет симптомов, заразны?

Хиллманн: Они заразны, но в течение некоторого времени. На данный момент мы не знаем конкретных сроков, у нас нет теста, который позволял бы выявить это. Но люди с симптомами однозначно заразны, даже за день или два дня до того, как у них появятся первые признаки. Вирус накапливается в организме и начинает распространяться, а затем, после выздоровления, люди могут нести угрозу для общества в течение нескольких дней. Мы выявили случаи распространения вируса даже через пару недель после устранения симптомов.

— Как себя вести, если подозреваешь, что недавно переболел?

— Буххольц: Мы все должны быть образцом для подражания. Поэтому нужно соблюдать общепринятые меры предосторожности.

— Хиллманн: Поскольку на данный момент нет никакого реального способа узнать, кто уже болел, просто продолжайте держать социальную дистанцию и следить за гигиеной рук.

— Если я думаю, что болел, нужно ли окружающим знать об этом?

— Буххольц: Я бы, конечно, сообщил. Так что, да, я бы просто предупредил семью, близких людей, коллег, особенно если прошло не более 14 дней. (В противном случае, они бы уже заболели.)

— Можно ли заразиться повторно?

— Буххольц: Нет никаких доказательств того, что можно заболеть коронавирусом еще раз. Тот, кто смог выздороветь, будет обладать сильным иммунитетом, которого должно хватить по крайней мере на год, если не пожизненно.

Перевела Ефросинья Арзуманова