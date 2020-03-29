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В Москве вводится режим самоизоляции для всех

Москва, 29.03.2020
  • В Москве вводится режим самоизоляции для всех

Полицейский на Театральной площади во время пандемии коронавируса COVID-19

Сергей Бобылев/ТАСС

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести в городе более жесткий режим. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом, а также с тем, что в прошедшие выходные далеко не все остались дома.

С понедельника 30 марта жители Москвы имеют право выйти из дома только по строго определенным случаям:

- чтобы добраться до работы, если она не приостановлена или связана с передвижением по городу (службы доставки, транспортные услуги);

- сходить в ближайший магазин, аптеку или вынести мусор;

- выгулять домашних животных, но не далее ста метров от дома.

- за экстренной или неотложной медицинской помощью;

- в случае прямой угрозы жизни и здоровью;

На улице, в магазинах, транспорте и любых других общественных местах, москвичи обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга, исключение – только поездки на такси.

Все работающие заведения обязаны обеспечить соблюдение дистанции с помощью разметки и специального режима допуска как в помещения, так и на прилегающую территорию. Это касается не только клиентов, но и сотрудников.

Ограничения не распространяются на полицию и органы охраны общественного порядка, медицинские организации и МЧС, надзорные органы в сфере защиты прав потребителей, а также на обладателей спецпропусков.

Где и как нужно будет получать спецпропуск, разъяснит специальный указ правительства Москвы. До публикации акта спецпропуск не требуется, уточняет Оперативный штаб Москвы.

Город не закрывается, приезжать или уезжать из Москвы все еще можно. Но такие же ограничения вводит Московская область.

Порядок контроля за тем, как люди соблюдают режим самоизоляции, будет определен в ближайшее время.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил с критикой такого решения мэра Москвы.

"В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений - исключительная компетенция Федерального собрания и президента", - сказал он.

В то же время, о том, что в Кремле считают введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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