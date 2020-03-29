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За сутки в России зарегистрировано 270 новых случаев коронавирусной инфекции

Москва, 29.03.2020

По данным официального сайта Стопкоронавирус.рф, за сутки в России зарегистрировано 270 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших в стране составляет 1 534. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 270 в 26 регионах", - цитирует агентство РИА сообщение оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Стопкоронавирус.рф приводит подробные данные по регионам. Первое число - общее число заболевших коронавирусной инфекцией, второе - новые выявленные случаи, третье - число скончавшихся.

Коронавирус в России, последние новости. 

Москва 1014-28-6; Московская область 112-10-0; Санкт-Петербург 42-5-1; Свердловская область 24-1-0; Республика Крым 20-0-0; Краснодарский край 17-1-0; Республика Саха (Якутия)15-0-0; Самарская область 14-1-0; Республика Татарстан 14-1-0; Красноярский край 12-3-0; Челябинская область 12-0-0; Пермский край 11-0-0;Калининградская область 11-1-0; Тульская область 11-0-0; Нижегородская область 11-1-0; Чеченская Республика 9-0-0; Ленинградская область 9-0-0; Липецкая область 9-3-0; Кировская область 9-2-0.

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