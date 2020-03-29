По данным официального сайта Стопкоронавирус.рф, за сутки в России зарегистрировано 270 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших в стране составляет 1 534. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 270 в 26 регионах", - цитирует агентство РИА сообщение оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Стопкоронавирус.рф приводит подробные данные по регионам. Первое число - общее число заболевших коронавирусной инфекцией, второе - новые выявленные случаи, третье - число скончавшихся.
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