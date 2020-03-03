ФРС сделала сюрприз «быкам»

Новости России. По итогам 2019 года ЦБ заявлял о рекордном притоке частных инвесторов на Московскую биржу. За прошедший год их количество удвоилось: счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек, показатель достиг 3,86 млн человек. Прежние годовые показатели прироста инвесторов были куда скромнее. Но обвал рынков из-за коронавируса спутал все карты как властям, так и пришедшим «физикам», объем средств «в рынке» у которых не превышает 100 тыс. рублей. И если говорить про советы «физикам», то эксперт полагает, что главное — не паниковать и не пытаться резко сбыть все бумаги.

Ситуация в Сирии. Турция обратилась за помощью к НАТО, а также напрямую к Соединенным Штатам. По мнению Аккары, на нее было совершено нападение, а значит нужно активировать пункт Устава НАТО о коллективной обороне. К сожалению для Турции, от НАТО как организации они вряд ли добьются большего, нежели моральной поддержки. Скорее всего, Турция будет наносить какие-то удары по позициям сирийской армии. Весь вопрос в том, каков будет их масштаб? Перерастет ли он в полномасштабное вторжение? И тут многое будет зависеть от позиции Москвы.