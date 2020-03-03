ФРС сделала сюрприз «быкам»

Котировки крупных российских компании пошли вверх на фоне удорожания нефти и укрепления рубля. Главная новость дня, ФРС резко понизила ставку на 0,5%, что стало неожиданностью для рынка.
В итоге индекс Мосбиржи поднялся на +2,01% до 2821,37 пунктов, а РТС подрос +4,19% до 1358,03 пунктов. Нефть Brent выросла до 52,21 долларов за баррель (по состоянию на 20:46 мск). Российская валюта на этом фоне укрепилась – 65,81 рублей за доллар.
Продолжают рост акции дочки ГЭХа ТГК-1(+4,98%),«РусГидро» (+3,12%), «Интер РАО» (+4,45%). Отыгрывали падение акции «Сбербанка» (+3,71%) и «РУСАЛа» (+3,57%). В плюсе также «Россети» (+3,77%), «ФСК ЕЭС» (+3,21%).
Падают акции «АФК Системы»(-0,29%), «Магнита»(-1,59%) и «Ростелекома» (обыкновенные -0,64%, «префы» -0,72%).