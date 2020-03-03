Вход/Регистрация Подписка

Германия перейдет на водород

Москва, 03.03.2020
В Берлине начинают переводить первую экономику Европы с ископаемых видов топлива на водород.
#Сергей Мануков
#Энергетика
#Экономика
  • Германия перейдет на водород

EPA

Немецкое правительство заключает соглашения со странами, например, Нигерией, которые смогут в ближайшем будущем производить водород из возобновляемых источников энергии. Смысл перехода на водород в уменьшении загрязнения атмосферы нефтью и газом, а также уменьшение зависимости от производителей углеводородов, включая ОПЕК и Россию.

Берлин стремится выполнять обязательства, взятые Германией по Парижскому соглашению по климату. Для этого потребуется постепенно переводить немецкую экономику на такие виды топлива, как водород, которые смогут обеспечить энергией тяжелую промышленность и помочь сохранять избыток возобновляемой электроэнергии в солнечные и ветреные дни.

Четыре министерства в Берлине сейчас заканчивают работать над планом по замене нефти, газа и угля самым легким и распространенным на Земле химическим элементом – водородом. План будет представлен, сообщает Bloomberg, уже в марте министром экономики ФРГ Петером Альтмайером на энергетическом форуме в Берлине.

Водород является заманчивым решением проблемы с климатом, потому что при его сжигании образуется только водяной пар. К тому же, при сжигании он может давать температуры до 1000°С и выше, необходимые для многих крупных отраслей промышленности, начиная от производства цемента и выплавки стали и заканчивая переработкой нефти.

«Водород – конечно, не идеальное решение, но, похоже, лучшее из имеющихся у нас сейчас в распоряжении,- объясняет Фабиан Хунеке, старший эксперт Energy Brainpool.- Особенно для деуглеродизации промышленного производства. Невозможно создать без водорода энергетическую систему более чем с 70% возобновляемой энергии».

Правительство канцлера Меркель планирует разработать стратегию перехода промышленности Германии на водород на следующее десятилетие и более дальнее будущее. Доля нефти, которая в основном поступает из ОПЕК, в энергетическом балансе ФРГ сейчас превышает треть. Газ, доля которого сейчас растет, поступает в страну главным образом из России.   

Для того, чтобы сильно не «разгонять» импорт, Берлин хочет получать водород не из одной, а многих стран. В феврале, например, ФРГ подписала соглашение о поставках водорода с Нигерией. В Западной Африке, похоже, намечается своего рода кластер по производству водорода, состоящий из полутора десятков африканских стран.

Эта и другие подобные сделки, надеются в правительстве, помогут решить две главные проблемы с водородом: как производить этот газ, чтобы как можно меньше загрязнять атмосферу? и где брать необходимые объемы газа?

Сейчас более двух третей от производимых ежегодно 70 млн тонн водорода получаются из природного газа. В процессе выделения водорода в атмосферу выбрасывается каждый год около 830 млн тонн углерода. Это больше, по данным Международного энергетического агентства, чем выбросы Великобритании и Индонезии, вместе взятых.

Африканские государства могут стать крупным поставщиком водорода, потому что на Черном континенте можно в больших количествах строить ветряные и солнечные электростанции, энергию которых можно использоваться для питания электроризеров, которые расщепляют воду и выделяют из нее атомы водорода.

Германия торопится заключить сделки по поставкам водорода на нескольких основных условиях. Во-первых, в странах поставщиках должна быть стабильная политическая обстановка. Во-вторых, солнечный климат. В-третьих, они должны находиться близко от моря для того, чтобы иметь неограниченный доступ к воде, необходимой для электролиза.

Лидерами в развитии водородных технологий, кроме Германии, являются также Япония и Южная Корея. Все эти страны договариваются о производстве водорода с развивающимися государствами. Причем, и Берлин, и Токио, и Сеул стремятся, чтобы поставщиков было как можно больше и уж никак не меньше десятка. Теоретически такая конкуренция должна снизить цену водорода.

К середине века ФРГ может закупать до 45 млн тонн водорода ежегодно. Сегодня в графе «импорт водорода» у Германии стоит жирный ноль.

По мере подключения к процессу перехода экономики на водород новых стран цены на этот газ будут снижаться. Это, в свою очередь, будет делать водород все более и более привлекательным заменителем ископаемых видов топлива.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Политическое наследие «Мубарака Великого»
      Спустя десятилетие после свержения президента Хосни Мубарака, Египет вернулся к его стратегии «управляемой диктатуры»
    2. Что делать инвесторам, вошедшим в рынок на подъеме
      Новости России. По итогам 2019 года ЦБ заявлял о рекордном притоке частных инвесторов на Московскую биржу. За прошедший год их количество удвоилось: счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек, показатель достиг 3,86 млн человек. Прежние годовые показатели прироста инвесторов были куда скромнее. Но обвал рынков из-за коронавируса спутал все карты как властям, так и пришедшим «физикам», объем средств «в рынке» у которых не превышает 100 тыс. рублей. И если говорить про советы «физикам», то эксперт полагает, что главное — не паниковать и не пытаться резко сбыть все бумаги.
    3. Сирийский экзамен: будет ли Турция воевать с Россией?
      Ситуация в Сирии. Турция обратилась за помощью к НАТО, а также напрямую к Соединенным Штатам. По мнению Аккары, на нее было совершено нападение, а значит нужно активировать пункт Устава НАТО о коллективной обороне. К сожалению для Турции, от НАТО как организации они вряд ли добьются большего, нежели моральной поддержки. Скорее всего, Турция будет наносить какие-то удары по позициям сирийской армии. Весь вопрос в том, каков будет их масштаб? Перерастет ли он в полномасштабное вторжение? И тут многое будет зависеть от позиции Москвы.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама