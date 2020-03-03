Германия перейдет на водород

Немецкое правительство заключает соглашения со странами, например, Нигерией, которые смогут в ближайшем будущем производить водород из возобновляемых источников энергии. Смысл перехода на водород в уменьшении загрязнения атмосферы нефтью и газом, а также уменьшение зависимости от производителей углеводородов, включая ОПЕК и Россию.

Берлин стремится выполнять обязательства, взятые Германией по Парижскому соглашению по климату. Для этого потребуется постепенно переводить немецкую экономику на такие виды топлива, как водород, которые смогут обеспечить энергией тяжелую промышленность и помочь сохранять избыток возобновляемой электроэнергии в солнечные и ветреные дни.

Четыре министерства в Берлине сейчас заканчивают работать над планом по замене нефти, газа и угля самым легким и распространенным на Земле химическим элементом – водородом. План будет представлен, сообщает Bloomberg, уже в марте министром экономики ФРГ Петером Альтмайером на энергетическом форуме в Берлине.

Водород является заманчивым решением проблемы с климатом, потому что при его сжигании образуется только водяной пар. К тому же, при сжигании он может давать температуры до 1000°С и выше, необходимые для многих крупных отраслей промышленности, начиная от производства цемента и выплавки стали и заканчивая переработкой нефти.

«Водород – конечно, не идеальное решение, но, похоже, лучшее из имеющихся у нас сейчас в распоряжении,- объясняет Фабиан Хунеке, старший эксперт Energy Brainpool.- Особенно для деуглеродизации промышленного производства. Невозможно создать без водорода энергетическую систему более чем с 70% возобновляемой энергии».

Правительство канцлера Меркель планирует разработать стратегию перехода промышленности Германии на водород на следующее десятилетие и более дальнее будущее. Доля нефти, которая в основном поступает из ОПЕК, в энергетическом балансе ФРГ сейчас превышает треть. Газ, доля которого сейчас растет, поступает в страну главным образом из России.

Для того, чтобы сильно не «разгонять» импорт, Берлин хочет получать водород не из одной, а многих стран. В феврале, например, ФРГ подписала соглашение о поставках водорода с Нигерией. В Западной Африке, похоже, намечается своего рода кластер по производству водорода, состоящий из полутора десятков африканских стран.

Эта и другие подобные сделки, надеются в правительстве, помогут решить две главные проблемы с водородом: как производить этот газ, чтобы как можно меньше загрязнять атмосферу? и где брать необходимые объемы газа?

Сейчас более двух третей от производимых ежегодно 70 млн тонн водорода получаются из природного газа. В процессе выделения водорода в атмосферу выбрасывается каждый год около 830 млн тонн углерода. Это больше, по данным Международного энергетического агентства, чем выбросы Великобритании и Индонезии, вместе взятых.

Африканские государства могут стать крупным поставщиком водорода, потому что на Черном континенте можно в больших количествах строить ветряные и солнечные электростанции, энергию которых можно использоваться для питания электроризеров, которые расщепляют воду и выделяют из нее атомы водорода.

Германия торопится заключить сделки по поставкам водорода на нескольких основных условиях. Во-первых, в странах поставщиках должна быть стабильная политическая обстановка. Во-вторых, солнечный климат. В-третьих, они должны находиться близко от моря для того, чтобы иметь неограниченный доступ к воде, необходимой для электролиза.

Лидерами в развитии водородных технологий, кроме Германии, являются также Япония и Южная Корея. Все эти страны договариваются о производстве водорода с развивающимися государствами. Причем, и Берлин, и Токио, и Сеул стремятся, чтобы поставщиков было как можно больше и уж никак не меньше десятка. Теоретически такая конкуренция должна снизить цену водорода.

К середине века ФРГ может закупать до 45 млн тонн водорода ежегодно. Сегодня в графе «импорт водорода» у Германии стоит жирный ноль.

По мере подключения к процессу перехода экономики на водород новых стран цены на этот газ будут снижаться. Это, в свою очередь, будет делать водород все более и более привлекательным заменителем ископаемых видов топлива.