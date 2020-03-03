Нетаньяху не хватило голоса

Горькие лимоны премьер-министра

В Израиле завершились парламентские выборы – третьи за неполный год и, возможно, не последние. Подсчет их результатов будет продолжаться до конца недели, но уже сейчас ясно: решающего успеха не удалось достичь ни правым, группирующимся вокруг партии «Ликуд» премьер-министра Беньямина Нетаньяху, ни левоцентристам из блока «Кахоль-Лаван» бывшего начальника генштаба Бенни Ганца. Это означает, что вновь предстоят трудные переговоры о формировании нового правительства, для успешного завершения которых их участникам нужно, по образному выражению одного израильского комментатора, «переступить через себя».

Согласно подсчетам свыше девяноста процентов бюллетеней, «Ликуд» набирает больше, чем прогнозировали этой партии социологи – свыше 29% голосов. «Кахоль-Лаван» отстает на три-четыре процента. Учитывая, что его союзники, альянс «Авода-Гешер-МЕРЕЦ», объединивший три партии – заслуженных ветеранов израильского лево-либерального лагеря, выступил совсем бледно, и может рассчитывать максимум на шесть мандатов, обойти «Ликуд» с союзниками не получится никак. Это не удастся, даже если Бенни Ганц решится на запрещенный прием, который обрадует Нетаньяху: подружится с «Арабским списком» (около 13% голосов), пообещав ему места в правительстве.

Но и у «Ликуд» тоже, по крайней мере, пока нет особых поводов для радости. Вместе с правой партией «Ямина» и опирающихся на религиозных иудеев ШАС и Яадут-а-Тора, он наберет максимум 60 мандатов. А для формирования правительства – любого, пусть даже и неустойчивого – требуется как минимум 61 мандат. Значит, вновь предстоят трудные переговоры с неясным исходом.

Самое главное, не очень понятно, с кем договариваться. Почти целый год Нетаньяху убил на бесплодные попытки убедить присоединиться к коалиции идеологического союзника, партию «Наш дом-Израиль», опирающуюся на выходцев из бывшего СССР. Но лидер «русских» Авигдор Либерман раз за разом демонстрировал, что, несмотря на общность взглядов по многим вопросам, он и его сторонники не горят желанием стать «подпоркой» правительства не в меру засидевшегося на своей должности Нетаньяху. Как-никак, «Биби» управляет Израилем тринадцать лет, и, похоже, хочет оставаться у власти еще дольше, побив все возможные рекорды израильской политики.

В некоторое, пусть и весьма сомнительное, оправдание Нетаньяху, можно сказать, что у него не осталось другого выбора, кроме как держаться за власть. Если он уйдет со своего поста, то потеряет шанс на депутатскую неприкосновенность. А только она избавит его от трех уголовных дел, связанных с коррупционными прегрешениями, за которые ему грозит крупный тюремный срок.

Некоторых наблюдателей удивила речь Нетаньяху после выборов, в которой он назвал их результаты «великой победой» его партии. «Наши противники говорили, что эра Нетаньяху окончена, но мы собрали все силы и перевернули ситуацию. Мы превратили лимоны в лимонад!» – торжествующе вещал он в штаб-квартире своей партии в Тель-Авиве.

Кто выпьет лимонаду

Но может быть, Нетаньяху имел в виду не столько победу «Ликуда», далеко не безусловную, по признанию даже самых пристрастных правых комментаторов, сколько свой личный успех. Выиграв выборы, он становится ближе к парламентскому креслу и дальше от тюремных нар, на которые израильских политиков местные суды отправляют часто и с большой охотой.

Именно нежелание Нетаньяху предстать перед судом исключает вероятность, казалось бы, естественной, в сложившейся ситуации право-левой, так называемой большой коалиции «Кахоль-Лаван» и «Ликуд». Бенни Ганц должен взять на себя немалую ответственность, если решится в сложившихся условиях на такой альянс. Израильские избиратели вообще не очень любят, когда политики резко меняют вектор, говоря сегодня одно, а завтра – другое. И уж тем более они вряд ли оценят, если Ганц, и так проштрафившийся неудачным выступлением на выборах, решит избавить Нетаньяху от тюрьмы. Это чревато расколом в «Кахоль-Лаван».

Итак, чтобы сформировать правительство, кому-то из потенциальных участников переговоров придется поступиться принципами. Или Ганц и Либерман должны, скрепя сердце, поддержать Нетаньяху, или он обязан рискнуть и предстать перед судом, уповая на милость судей и на чистоту своей совести.

Есть еще, конечно, другой, соблазнительный для участников переговоров вариант: попытаться отбить некоторое количество депутатов от лагеря соперников. Пока, правда, этот вариант оставался сугубо умозрительным. Все время переговоров о будущем правительства израильские политики, как и израильское общество, демонстрировали единство по идеологическому признаку. Но чем черт не шутит, может в этот раз получится? В конце концов, измена принципам может показаться кому-нибудь из израильских политиков приемлемой ценой за избавления страны от безвластья – опасного в условиях Ближнего Востока.