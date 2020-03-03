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И золото уязвимо

Москва, 03.03.2020
Эксперт Goldman Sachs заверяет, что на подверженных эффекту коронавируса рынках капитала золото остается самым надежным средством сохранения денег. Но возможно, эта демонстрация уверенности должна поддержать само золото, чье сияние так же может поблекнуть.
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#Экономика
  • И золото уязвимо

Маркированные слитки золота на участке отгрузки готовой продукции аффинажного дивизиона ОАО "Красцветмет" (Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова)

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Панические продажи, которые из-за вспышки коронавируса во всем мире захватили финансовые рынки в последние недели, затронули все без исключения активы: акции, валюту, сырье. И в этой ситуации у инвесторов остается не так много способов не потерять деньги. Естественное убежище в таких случаях, конечно, золото. Насколько оно надежно в сложившейся в эти дни ситуации? Возможно, что вполне надежно, возможно, что кому-то хочется подстегнуть интерес к нему. По заключению главного специалиста в области сырьевых товаров Goldman Sachs Д жеффа Карри, данный актив не подводит и на этот раз.

«Многое в нынешней окружающей обстановке остается неясным за исключением одного — золота. Оно в отличие от людей и экономики обладает иммунитетом к вирусу», — процитировал мнение аналитика американский телеканал CNBC. По мнению Джеффа Карри, вспышка коронавируса не отразится на позициях золота в качестве надежного средства вложения и сохранения средств – напротив, она стимулирует вложения в него.

Эксперт инвестиционного банка уверен, что золото – это валюта, предназначенная на крайний случай. Она, иронизирует Джефф Карри, не является средством передачи вируса, в отличие от денежных знаков. «Уже сейчас золото превзошло такие надежные средства вложения, как японская йена и швейцарский франк. Мы считаем, что этот тренд будет сохраняться так же долго, как и неопределенность вокруг всех последствий COVID-19», — отметил он.

И все же золото – это не защитный актив в период рыночной турбулентности, и прошлая пятница, а также опыт 2008 года наглядно это подтверждают, возражает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Когда рынки близки к паническому бегству из рисковых активов, то золото уязвимо, как и прочие рисковые активы. В периоды турбулентности лучше всего себя чувствуют гособлигации крупных стран с глубокими долговыми рынками – США, Японии, стержневых стран Еврозоны.

Однако золото выигрывает впоследствии, все же признает эксперт. По его словам, когда пыль от падающих рынков оседает, в экономике все больше проявляются стимулирующие меры центробанков. Смягчение политики и стимулирующие меры запускают инфляционную спираль, питая спрос на золото как на способ защитить капиталы от обесценения.

Нынешний случай может оказаться иным: мировая экономика рискует столкнуться с ускорением инфляции еще до появления признаков роста экономики, поскольку карантин в некоторых регионах мира нарушает наработанные логистические цепочки и способен взвинтить цены на ряд потребительских товаров. Это означает, считает Алексей Кириенко, что спираль роста цен, а вместе с ней и золота может начаться раньше. Но это касается периодов роста рынка. В случае рыночной паники всеобщее сокращение долговой нагрузки и срабатывание маржин-коллов, как и ранее, оставляет золото уязвимым перед провалами.

Динамика роста актива во многом будет зависеть от развития ситуации с вирусом и действий ФРС по ставке (и другим инструментам стимулирования). Инвесторам  вряд ли стоит рассчитывать на стабильное восхождение рынка в ближайшие месяцы после турбулентного окончания февраля. Однако золоту вполне по силам сохранить свой восходящий тренд, если стимулирующие меры породят настоящую инфляционную спираль, которой не удавалось добиться сразу после мирового финансового кризиса.

 

Что касается фондового рынка, то, как правило, лучше других в период рыночной турбулентности чувствуют себя так называемые «защитные» сектора: коммунальные компании, некоторые ритейлеры и мобильные операторы, заключает Алексей Кириенко.

Несмотря на воспринимаемую нелогичной коррекцию стоимости золота на минувшей неделе, которая совпала с рекордным обвалом фондового рынка США, защитный статус драгметалла остается незыблемым, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. С начала года котировки выросли на 5,6%, позволив тем, кто не пренебрегал диверсификацией, хотя бы частично уберечь капитал от потерь, которые на пике по всему миру превысили умопомрачительную планку 6 трлн долларов всего за шесть дней.

Среди традиционных активов, которые воспринимаются как «защитная гавань» в условиях финансовой турбулентности, золото продемонстрировало динамику лучше и японской иены, и американских гособлигаций, доходности которых опустились до минимальных за всю историю наблюдений.

По мнению Михаила Когана, у золота остаются высокие шансы продлить восходящий тренд 2019 года в ближайшие месяцы и не только обратно отвоевать рубеж 1600 долл./унция, но и постараться достичь пика с 2012 года — 1800 долл./унция. Он отмечает также, что на мировых рынках обсуждается возможность глобального скоординированного ответа ведущих центробанков мира на угрозы, исходящие от эпидемии нового коронавируса, для мировой экономики.

Так, по версии инвестбанка Goldman Sachs, эту инициативу могут поддержать регуляторы США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Индии, Кореи, Швейцарии и еврозоны. Рынок закладывает 100% вероятность понижения ФРС ключевой ставки на заседании 17-18 марта уже на 50 б. п., при этом в Goldman Sachs не исключают, что это может произойти даже раньше запланированных сроков. В целом снижение ключевой ставки может составить 1%.

Перед выходными глава Федрезерва Джером Пауэлл фактически дал понять, что монетарные власти отходят от своей прежней линии сохранения ключевой ставки на текущем уровне на протяжении всего года. Опубликованные накануне опережающие индексы деловой активности не оставляют иного выбора. Например, в Китае официальный PMI рухнул с 50,0 до 35,7 п. (это хуже, чем в кризис 2008 года), и аналогичный показатель в частном секторе, рассчитываемый Caixin – c 51,1 п. до 40,3 п., минимум за всю историю наблюдений. 

Дальнейшее распространение коронавируса COVID-19, которое пока не удается сдержать, может и дальше подавать мировую торговлю, туризм, создавать сложности в организации производственно-сбытовых цепочек и как следствие поддерживать пессимизм предпринимателей, полагает Михаил Коган. Ведущие инвестбанки начинают понижать прогнозы корпоративных прибылей, что создает предпосылки для развития нисходящей тенденции на рынках акций и сохранения интереса к защитным активам, и к золоту в том числе.

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