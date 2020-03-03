Иран просит у России помощи в борьбе с коронавирусом

По заявлению посла Ирана в России Казема Джалали, Тегеран обратился к Москве с просьбой о помощи в борьбе с новым коронавирусом, передает РИА «Новости».

Дипломат подтвердил в беседе с агентством, что такая беседа действительно проходила. Он сообщил также, что Иран готов принять гуманитарную помощь «от всех стран, в том числе наших единомышленников».

Сегодня страна находится на четвертом месте по числу подтвержденных случаев коронавируса в стране после Китая, Южной Кореи и Италии. В Иране к 3 марта зафиксирован 1501 случай заражения, 66 из которых привели к гибели людей.

На сегодня в мире насчитывается более 90 тысяч зараженных, погибло 3123 человек. Основной очаг эпидемии расположен в КНР, где сегодня находится более 80 тысяч инфицированных.

Медики называют среди основных симптомов заболевания сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции, которая распространялась в мегаполисе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала происшествие чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Онлайн карта коронавируса: gisanddata.maps.arcgis.com