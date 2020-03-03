Как проверить достоверность интернет-магазина

Однако перед тем как пользоваться этими преимуществами, необходимо убедиться в подлинности интернет-магазина https://loxotrona.net/kak_proverit_internet_magazin_na_moshennichestvo-podlinnost-nadezhnost/, поскольку в глобальной сети действует немало мошенников, которые активно используют рекламные сети крупных поисковых систем для продвижения своих магазинов. Для этого нужно руководствоваться несколькими важнейшими критериями, перечисленными ниже.
- Шаблон сайта. Мошенники разрабатывают онлайн-магазины в огромных количествах наспех, не заботясь при этом об их оформлении, используемых шрифтах, наполнении внутренних страниц, удобстве использования и других атрибутах качественного проекта. Их сайты имеют одинаково простой вид, нередко изобилуют ошибками в описаниях продаваемых товаров и содержат неправильно рассчитанные скидки. Зачастую на них имеются пустые либо полупустые страницы.
- Возраст домена. Как правило, мошенники делают онлайн-магазины с нуля, то есть приобретают новый домен, размещают на нем шаблон и сразу же начинают завлекать покупателей. По этой причине у таких магазинов молодые домены, возраст которых не превышает полугода. Хотя в некоторых случаях мошенники выбирают освободившийся домен с пятилетней историей, который его прежние владельцы не стали продлевать, это бывает довольно редко.
- Платежная форма. На всех ненадежных сайтах для приобретения товара достаточно заполнить простую форму, в которой покупатель оставляет свои контактные данные. Оплата напрямую не предлагается, поскольку аферистам невыгодно прикреплять платежный агрегатор к своим ресурсам, оплачивая комиссионные сборы и подвергаясь риску лишиться денег, полученных обманным путем. Им проще работать через банковские карты физических лиц, которые оформляются на подставных людей.
- Реквизиты и адрес. У любого предпринимателя должна быть определенная организационно-правовая форма. Если бизнесмен зарегистрировался в качестве ИП или ООО, то он тем самым подтвердил соответствие своей деятельности государственным нормам, включая защиту потребительских прав. Если на страницах интернет-магазина не указаны его реквизиты, то это должно вызывать подозрения, хотя и наличие реквизитов само по себе не гарантирует добросовестность торговой площадки.