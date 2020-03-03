Конгресс США намерен выделить средств на борьбу с коронавирусом больше, чем ожидалось

Американский конгресс готов выделить на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции $8,5 млрд вместо $2,5млрд, что на 6 миллиардов больше запрашиваемых администрацией, рассказал президент Дональд Трамп.

«Я запросил 2,5 миллиарда. Похоже, что конгрессмены готовы дать нам 8,5 миллиардов», - цитирует РИА «Новости» выступление американского главы в Вашингтоне. Он так же сообщил, что «с ним такого еще не было».

«Полагаю, мне нужно сказать, что я беру эти деньги?» - подытожил Трамп выступление по данной теме. Он отметил, что средствами в основном будут распоряжаться местные органы власти на уровне округов, а средства предоставит, как федеральный бюджет, так и муниципалитеты. Таким образом, подытожил Трамп, общий объем средств, которые пойдут на борьбу с коронавирусом, будут гораздо выше.

Напомним, о вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря прошлого года из сообщения властей Китая. В настоящий момент в мире насчитывается более 90 тыс. человек инфицированных данных вирусом. Наибольшее число заболевших находится в Китае, Италии, Иране и Южной Корее.

Напомним, что среди основных симптомов заболевания коронавирусом медики называют сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов.

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