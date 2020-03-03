Коронавирус выявлен на Украине

На Украине в городе Черновцы зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-2019.
Об обнаружении заболевания заявил заместитель главы Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Сегодня в Украине подтвержден первый случай коронавируса", - сказал Ляшко во время специального брифинга.
Помните, что медики называют среди основных симптомов заболевания коронавирусом сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов.
Коронавирус, карта онлайн: gisanddata.maps.arcgis.com