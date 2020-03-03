Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: ситуация для рубля может сильно измениться

Москва, 03.03.2020
  • Курс доллара: ситуация для рубля может сильно измениться

Алексей Павлишак/ТАСС

Рубль вечером в понедельник перешел к росту к доллару и снижается к евро, отыгрывая взлет европейской валюты на форексе в направлении 1,12 доллара. 

Резкий рост нефтяных цен и основных западных биржевых индексов на фоне ожиданий инвесторами действий ФРС США поддерживал вечером курс российской валюты.

Курс доллара в итоге снизился на 41 коп., до 66,47 руб., курс евро — повысился на 27 коп., до уровня 74,09 руб.

В пятницу глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор готов принять все необходимые меры для борьбы с последствиями коронавируса, при этом положительный эффект от этого пока не очевиден, зато под давлением оказался доллар США, достигший в понедельник полуторамесячных минимумов к евро и корзине из 6 валют из-за ожиданий агрессивного снижения ставки ФРС уже на мартовском заседании, на 75 или даже на 100 базисных пунктов.

При этом цена барреля Brent с отметки 48,8 доллара на утренней сесии в понедельник в Азии к 20.38 мск взлетела до 52,37 доллара, прибавляя 7,3% внутри дня и 5,2% относительно закрытия пятницы. Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке к 21.19 мск подорожали на 4,5%, до 46,77 доллара за бочку, следуя за американскими фондовыми индексами, отскочившими от «дна» более чем на 2%.

Цены на нефть отреагировали на новость о том, что Саудовская Аравия предлагает убрать с рынка дополнительно 1 млн баррелей в сутки, из которых 400 тысяч берет на себя. Об этом со ссылкой на источники в ОПЕК сообщила The Wall Street Journal.

В любом случае в марте давление на рубль снизится: как минимум, Минфин вновь сократит покупки валюты в рамках бюджетного правила, поскольку в феврале цены на нефть были ещё ниже, чем в январе, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Кроме того, при дальнейшем ослаблении рубля можно ожидать приостановки покупки валюты Центробанком для поддержания макроэкономической стабильности. При улучшении ситуации на рынках курс может столь же быстро вернуться к значениям около 64-65 рублей за доллар", — добавил он.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что на официальном уровне никаких сдерживающих рубль действий предпринято не будет. Локальное ослабление рубля позволит сделать и так стабильный бюджет еще более устойчивым, что позже даст возможность активнее реализовать финансирование нацпроектов. При этом заметно упасть рублю все-таки не дали: при той конъюнктуре, что наблюдалась на прошлой неделе, доллар должен был быть на 1-2 рубля дороже.

Сейчас внешний фон позволяет валютам и активам скорректироваться, доллар имеет шансы консолидироваться в пределах 65-66 руб., что будет вполне логично, уверена эксперт. Однако, предупреждает Анна Бодрова, стоит помнить о том, что драма с рисками и коронавирусом не завершена, значит, впереди новые колебания.

У рубля есть хорошие шансы для коррекционного отскока вверх, курс может вернуться в диапазон 65-66 рублей за доллар в ближайшие пару недель, прогнозирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При этом в среднесрочной перспективе курс доллара сможет снизиться и до 65 рублей, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что выглядит вероятным", — добавил он.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Политическое наследие «Мубарака Великого»
      Спустя десятилетие после свержения президента Хосни Мубарака, Египет вернулся к его стратегии «управляемой диктатуры»
    2. Что делать инвесторам, вошедшим в рынок на подъеме
      Новости России. По итогам 2019 года ЦБ заявлял о рекордном притоке частных инвесторов на Московскую биржу. За прошедший год их количество удвоилось: счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек, показатель достиг 3,86 млн человек. Прежние годовые показатели прироста инвесторов были куда скромнее. Но обвал рынков из-за коронавируса спутал все карты как властям, так и пришедшим «физикам», объем средств «в рынке» у которых не превышает 100 тыс. рублей. И если говорить про советы «физикам», то эксперт полагает, что главное — не паниковать и не пытаться резко сбыть все бумаги.
    3. Сирийский экзамен: будет ли Турция воевать с Россией?
      Ситуация в Сирии. Турция обратилась за помощью к НАТО, а также напрямую к Соединенным Штатам. По мнению Аккары, на нее было совершено нападение, а значит нужно активировать пункт Устава НАТО о коллективной обороне. К сожалению для Турции, от НАТО как организации они вряд ли добьются большего, нежели моральной поддержки. Скорее всего, Турция будет наносить какие-то удары по позициям сирийской армии. Весь вопрос в том, каков будет их масштаб? Перерастет ли он в полномасштабное вторжение? И тут многое будет зависеть от позиции Москвы.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама