Курс доллара: ситуация для рубля может сильно измениться

Рубль вечером в понедельник перешел к росту к доллару и снижается к евро, отыгрывая взлет европейской валюты на форексе в направлении 1,12 доллара.

Резкий рост нефтяных цен и основных западных биржевых индексов на фоне ожиданий инвесторами действий ФРС США поддерживал вечером курс российской валюты.

Курс доллара в итоге снизился на 41 коп., до 66,47 руб., курс евро — повысился на 27 коп., до уровня 74,09 руб.

В пятницу глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор готов принять все необходимые меры для борьбы с последствиями коронавируса, при этом положительный эффект от этого пока не очевиден, зато под давлением оказался доллар США, достигший в понедельник полуторамесячных минимумов к евро и корзине из 6 валют из-за ожиданий агрессивного снижения ставки ФРС уже на мартовском заседании, на 75 или даже на 100 базисных пунктов.

При этом цена барреля Brent с отметки 48,8 доллара на утренней сесии в понедельник в Азии к 20.38 мск взлетела до 52,37 доллара, прибавляя 7,3% внутри дня и 5,2% относительно закрытия пятницы. Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке к 21.19 мск подорожали на 4,5%, до 46,77 доллара за бочку, следуя за американскими фондовыми индексами, отскочившими от «дна» более чем на 2%.

Цены на нефть отреагировали на новость о том, что Саудовская Аравия предлагает убрать с рынка дополнительно 1 млн баррелей в сутки, из которых 400 тысяч берет на себя. Об этом со ссылкой на источники в ОПЕК сообщила The Wall Street Journal.

В любом случае в марте давление на рубль снизится: как минимум, Минфин вновь сократит покупки валюты в рамках бюджетного правила, поскольку в феврале цены на нефть были ещё ниже, чем в январе, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Кроме того, при дальнейшем ослаблении рубля можно ожидать приостановки покупки валюты Центробанком для поддержания макроэкономической стабильности. При улучшении ситуации на рынках курс может столь же быстро вернуться к значениям около 64-65 рублей за доллар", — добавил он.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что на официальном уровне никаких сдерживающих рубль действий предпринято не будет. Локальное ослабление рубля позволит сделать и так стабильный бюджет еще более устойчивым, что позже даст возможность активнее реализовать финансирование нацпроектов. При этом заметно упасть рублю все-таки не дали: при той конъюнктуре, что наблюдалась на прошлой неделе, доллар должен был быть на 1-2 рубля дороже.

Сейчас внешний фон позволяет валютам и активам скорректироваться, доллар имеет шансы консолидироваться в пределах 65-66 руб., что будет вполне логично, уверена эксперт. Однако, предупреждает Анна Бодрова, стоит помнить о том, что драма с рисками и коронавирусом не завершена, значит, впереди новые колебания.

У рубля есть хорошие шансы для коррекционного отскока вверх, курс может вернуться в диапазон 65-66 рублей за доллар в ближайшие пару недель, прогнозирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При этом в среднесрочной перспективе курс доллара сможет снизиться и до 65 рублей, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что выглядит вероятным", — добавил он.