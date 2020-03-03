Ловим ветер своими лопастями

Россия в состоянии самостоятельно производить ветровые электростанции, поскольку в стране локализовано производство оборудования для них. Согласно обзору Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ), подготовленному совместно с Центром энергетики «Московской школы управления Сколково», в России действует порядка четыре десятков предприятий, производящих компонеты, необходимые для ВЭС. Среди них есть как дочерние компании иностранных фирм, таких как ABB или Simens, так и чисто российские предприятия.

Ветроэнергетика в мире имеет преимущество среди других технологий использования возобновляемых источников энергии благодаря своей технологической зрелости, хорошей инфраструктуре и относительно конкурентоспособной стоимости.

В Российской Федерации ветроэнергетика только начала развиваться высокими темпами. За последние несколько лет создан новый сектор электроэнергетики и новая отрасль энергомашиностроения, однако, в совокупной структуре производства электроэнергии и структуре установленной мощности электростанций ветроэнергетика имеет менее 0,1%.

В 2019 году была построена и подключена к единой энергетической сети лишь одна ветровая электростанция (ВЭС) в Ульяновской области мощностью 50 МВт. Проект «Ульяновская ВЭС-2» был реализован альянсом компаний ПАО «Фортум», группой РОСНАНО и их технологическим партнёром ООО «Вестас Рус» (Фонд развития ветроэнергетики ФРВ). Продолжается стройка на четырёх площадках общей установленной мощностью 660 МВт: две площадки ФРВ в Ростовской области, площадки АО «НоваВинд» (ГК «Росатом») в Республике Адыгее и Ставропольском крае. На данных проектах в полной мере реализуется программа локализации.

Обзор РАВИ будет полностью опубликован 4 марта, сейчас доступна его сокращенная версия.

Полная версия обзора содержит подробные материалы по всем событиям рынка и статьи экспертов и состоит из четырёх разделов – мировой обзор рынка, рынок в России, новости законодательной и нормативной базы отрасли, экспертные статьи.

В ней рассмотрены новости законодательной поддержки ВИЭ за 2019 год: принятый «План мероприятий по модернизации неэффективной дизельной генерации в изолированных и труднодоступных территориях», ратифицированное Парижское соглашение и Федеральный Закон об изменениях в части развития микрогенерации. В экспертных статья подробно разобраны экологические аспекты ветроэнергетики (совместно с экспертами ВШЭ), описаны предпосылки к четвёртому энергопереходу и месту ветроэнергетики (на основе Прогноза развития энергетики мира и России, выпущенного Институтом энергетических исследований РАН и Центром энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО), представлены тренды развития страхования ветроэнергетической отрасли (статья АО СК «Альянс»), актуальные аспекты технологического присоединения ВЭС к электросетям (статья АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»), формирование рынка автономных гибридных энергосистем (статья ООО «Альтрэн»), локализация производства компонентов и агрегатов на примере опыта композитных материалов (статья ООО «РОСИЗОЛИТ») и снижение эмиссии СО2 при строительстве фундаментов ВЭУ (статья ООО «Пейкко»). Данный опыт уникален и достигнут за последний год российскими компаниями.