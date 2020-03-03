Названа самая популярная среди западных потребителей продукция московских компаний

В прошлом году за границей охотней всего покупали транспортные средства и электронику, произведенную в Москве, сообщается на официальном сайте портале мэра и правительства столицы.

По заявлению заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, данные товары поставлялись в 186 стран. Речь по ее словам идет о продукции «отраслей несырьевого неэнергетического сектора».

«В топ-5 вошли транспортные средства и их комплектующие, электроника и электротехника, оборудование, товары широкого потребления, а также пищевая промышленность», - сообщается на сайте правительства Москвы.

По сообщению чиновницы экспорт продукции несырьевого экспорта Москвы за прошлый год вырос на 23% по сравнению с 2018-м. Суммарный оборот составляет 30,2 миллиарда долларов США.

Уточняется, что также в прошлом году поставки за рубеж транспортных средств выросли на 17% по сравнению с 2018 годом. На такие же показатели выросли продажи электроники и электротехники. Продукцию пищевой промышленности стали продавать на 3% больше.