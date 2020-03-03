Цены на нефть растут в ожидании встречи ОПЕК+

Цены на нефть 3 марта продолжают восстанавливаться в ожидании встречи ОПЕК+. На саммите, как ожидается, будут предложены дополнительные меры по поддержке нефтяного рынка, сообщает Прайм.

К 11:00 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть сорта Brent выросла на 4,49%, достигнув показателя $51,90 за баррель. Апрельские фьючерсы сорта WTI выросли в цене на 4,45%, составив $46,75 за баррель.

Отскок продолжается на фоне позитивных настроений по встрече ОПЕК+, которая пройдет 5-6 марта 2020 г. в Вена. Эксперты рассчитывают, что страны-участницы организации примут решение об увеличении сокращения добычи нефти в целях компенсации падения спроса из-за распространения коронавируса.

Напомним, в феврале 2020 года ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года, снизив добычу нефти приблизительно на 600 тыс. баррелей в сутки во втором квартале текущего года. Саудовская Аравия сообщила при этом, что намерена добиваться сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

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