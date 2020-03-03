Опубликованы данные экономии бюджета России от пенсионной реформы

Благодаря новой пенсионной реформе бюджет России сэкономил 21,5 миллиарда рублей, пишет газета «Известия», ссылаясь на аналитическую записку Национального рейтингового агентства.

В документе говорится, что эффект от пенсионной реформы получен на год раньше, чем ожидалось в прогнозах аналитиков, поскольку число получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тысяч человек, что равняется 1,1 процента.

Данные приводятся за период прошлого года. Ожидается, что поступления в бюджет могут возрасти до 48 миллиардов рублей. Средства, сэкономленные благодаря пенсионной реформе, могут быть направлены на повышение уже выплачиваемых пенсий.

Напомним, в октябре 2018 года российский президент подписал закон о внесении изменений в пенсионную реформу, которая вступила в силу с 2019 года. В этот период началось поэтапное повышение пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. Помимо этого закон предусматривает меры по защите граждан предпенсионного возраста.

В регионах России введены дополнительные меры для сохранения рабочих мест для предпенсионеров, которые могут бесплатно посещать курсы переквалификации или ускоренных курсов для получения необходимых навыков.