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Прогноз погоды: до этого были еще цветочки

Москва, 03.03.2020
  • Прогноз погоды: до этого были еще цветочки

Весна

Тамара Ларина

Погода в Москве

Начиная со среды, 4 марта температура воздуха в Москве начнет расти настолько, что даже погодные аномалии предыдущего периода вряд ли позволяли этого ожидать. На среду Гидрометцентр прогнозирует 8-10 градусов тепла, а в четверг, 5 числа термометр поднимется уже и до плюс 13. Если еще в феврале в Аптекарском огороде в Москве под открытым небом распустились цветы, то такое начало марта заставляет ждать, по крайней мере, не меньших ботанических неожиданностей.

Погода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, кстати, еще накануне температура воздуха достигла рекордных плюс 5,9 градусов тепла, перекрыв исторический максимум дня (5,4 градуса), который был зафиксирован в 1997 году. В Москве в тот день плюс 5,4 градуса отстали все же от рекорда 1995 года, составляющего плюс 5,7. Но в ближайшее время рекорды, очевидно, будут побиты и не на десятые доли градуса: температуры в Москве сейчас на несколько градусов выше нормы.

Все это, как сообщают синоптики, результат действия на Европейской территории России (ЕТР) средиземноморского тепла, которое в центральной части ЕТР только усилит свое доминирование. На северо-западе  же температура несколько понизится. 4 марта в Санкт-Петербурге ожидается даже небольшой мокрый снег с дождем, на фоне ночного «нуля» и дневных плюс 3-5 градусов. 5 и 6 марта здесь будет уже потеплее: от 4 до 6 градусов тепла и не снег, а умеренный дождь.

Но московское тепло так же не порадует солнцем, а будет сопровождаться небольшим дождем, при ветрах южной четверти, доходящих до 10-ти, а 5 и 6 марта при порывах и до 15 м/с.

Погода в других областях России

В Центральном федеральном округе погода следует закономерному распределению температур по линии север-юг. На «крайнем севере» округа, в Костромской области дневные температуры прогнозируются в диапазоне от 0 градусов до 5 градусов тепла, а на юге, в Воронежской области столбик термометра успокоится только на отметке 15 градусов тепла.

Из погодных событий на большей части территории России отметим 13-18 градусов в Сочи (Москва отстает не сильно), около минус 15 градусов на большей части территории Сибири, с похолоданием в направлении Дальнего Востока и, конечно, северных широт. Холодно на Урале: минус 9 градусов 4 марта и минус 15 градусов 5 марта ожидается в Свердловской области. Так что, пока глобальное потепление, как явление, больше всего волнующее Запад, и проявляется ближе к западу России. Но это пока. Уже 8 марта в Свердловской области ожидается температура около 0 градусов.

Погода в Калининграде

Наиболее западный Калининград демонстрирует при этом умеренность: плюс 1 градус 4-го, плюс 2 градуса 5-го и плюс 3 градуса — 6 марта. Смоленская же область еще со времен великого собирания русских земель тяготеет к Москве: здесь на 4 марта прогнозируются 8, на 5 марта 12 градусов тепла.

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