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Рынки восстанавливаются в ожидании экономических мер по борьбе с коронавирусом

Москва, 03.03.2020
#Фондовый рынок
#Коронавирус
#Экономика
  • Рынки восстанавливаются в ожидании экономических мер по борьбе с коронавирусом

AP/TASS

Во вторник должна состояться встреча министров финансов G7, которая будет посвящена обсуждению вопросов борьбы с эпидемией коронавируса.

«Есть надежды, что страны G7 договорятся об определенных совместных действиях по борьбе с коронавирусом,- говорит старший менеджер Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава,- включая, возможно, и финансовые расходы». 

Онлайн карта коронавируса и последние данные о количестве заболевших и умерших от коронавируса здесь: gisanddata.maps.arcgis.com/

В понедельник с заявлением о готовности бороться с угрозами эпидемии заявил еще один центробанк – главный банк Европы ЕЦБ. Ранее с такими же заявлениями выступали представителей Федрезерва и центробанков крупнейших экономик планеты.

Все эти оптимистичные заявления и надежды сказываются на настроениях инвесторов и, следовательно, поведении биржевых индексов. Так американский  S&P 500 вырос во вторник утром на торгах в Азии на 0,3%, а днем ранее его рост составил 4,6%, самый большой скачок с декабря 2018 года.

Индекс азиатско-тихоокеанских акций MSCI вырос на 1%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,3%, а акции австралийских компаний выросли на 1,6% в ожидании снижения учетной ставки Reserve Bank of Australia.

Обвал на мировых площадках на прошлой неделе заставил главу ФРС Джерома Пауэлла и руководителя Bank of Japan Харухико Куроду заявить о готовности энергично бороться с COVID-19.

Действия политиков являются проявлением нарастающих страхов перед тем, что разрыв цепей поставок, фабричного производства и путешествий станут серьезным ударом по глобальной экономике, которая пытается восстановиться после американо-китайской торговой войны.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз по росту глобальной экономики в 2020 году до 2,4%, что будет самым низким результатом после 2009 года. В ноябре прошлого года, напомним, прогноз был существенно выше – 2,9%.

Особенностью текущего момента является то, что коронавирус сейчас распространяется за пределами Китая быстрее, чем внутри страны несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает отказываться называть COVID-19 пандемией.

В США коронавирус унес жизни уже шести человек. Все они скончались в районе Сиэтла.

Несмотря на определенные положительные изменения преждевременно облегченно переводить дух и считать, что самое страшное позади.

«Близоруко думать, что можно вернуть спокойствие на рынки только при помощи (экономической) политики»,- уверен глава внутреннего отдела продаж токийского Macquarie Такехико Масузава.

Отскок на биржевых площадках привел к тому, что американские облигации отыграли ряд потерь предыдущих дней.

Ставки 10-летних гособлигаций США поднялись во вторник до 1,135% с рекордно низкого вчерашнего уровня в 1,03%. Ставки по двухлетним облигациям выросли до 0,859%. В понедельник они находились на более чем трехлетнем минимальном уровне – 0,71%.

Несмотря на рост ставки и десяти- и двухлетних облигаций по-прежнему находятся ниже обычных уровней: на 40 с лишним и 50 пунктов соответственно.

Существует 80-процентная  вероятность понижения учетной ставки ФРС на мартовском заседании на 0,5%, а к концу года – на 1%. Ожидание снижения ставки главным американским банком заставляет инвесторов менее активно вкладываться в доллары.

Доллар ослаб по отношению к иене на 0,3% до 107,97 иены. В понедельник был зафиксирован пятимесячный минимум – 107 иен. Что касается евро, то за него дают сейчас 1,1139 доллара.

Австралийский доллар подешевел по отношению к американскому коллеге на 0,3% до 0,6517 доллара США.

Ожидается, что австралийский центробанк снизит уже и без того рекордно низкую ставку с 0,75 до 0,5%.

Пессимизм сменился оптимистичным настроением и надеждами и на нефтяных рынках. Цены на нефть в понедельник выросли более чем на 4%, отыграв часть ранних потерь. В отношении нефти главные надежды не на G7, а на ОПЕК, который на саммите на этой неделе в Вене ожидается продлит соглашение ОПЕК+ с его одновременным расширением.

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