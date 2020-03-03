США обеспечат Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

Пентагон планирует поддержать Анкару в проведении операции в Сирии, предоставив Турции дополнительные боеприпасы, сообщал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы хотим предоставить Турции поддержку боеприпасами в Идлибе», – цитирует Джеффри газета Sabah.

Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие сбили сирийский военный самолет в небе над Идлибом. Информацию подтвердило министерство национальной обороны Турции в своем Twitter. Инцидент произошел вслед за гибелью 33 турецких военных, в чем Анкара обвинила правительственные войска Сирии.

2 марта армия Сирии освободила крупный населенный пункт в провинции Идлиб - Саракиб. Вслед за освобождением от боевиков в город вошла российская военная полиция.

Позже правительство Сирии объявило о закрытии неба над Идлибом, сообщив, что все самолеты появляющиеся в данном районе будут восприниматься, как вражеские и сбиваться.