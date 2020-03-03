Турция сбила в Идлибе военный самолет Сирии

В сирийской провинции Идлиб турецкими военными сбит самолет правительственной армии САР, передает сирийское государственное агентство SANA. Подробности происшествия пока не оглашаются.

О том, что военный самолет Сирии действительно сбит турецкими силами, подтверждает и министерство национальной обороны Турции в своем Twitter. В публикации уточняется, что речь идет о самолете правительственной армии Сирии L-39. Скорее всего, это учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros, который был разработан в Чехословакии, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось об обострении ситуации в сирийской провинции в районе Идлиба, где 27 февраля погибли под обстрелом 33 турецких военнослужащих, еще 36 получили ранения.

Российское Минобороны после инцидента выступило с заявлением, что в том районе находились террористические группировки, и турецких военнослужащих там не должно было быть, в следствие чего можно сделать выводы, что военные Турции находились среди боевиков.

После произошедшего Анкара заявила, что приняла решение считать сирийские войска «вражескими целями».