У граждан КНР, летевших в Шанхай через Москву, выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен у восьми граждан КНР, которые летели из Милана в Шанхай транзитом через Москву.

Заболевшие прилетели рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и Lufthanza, говорится в сообщении правительства провинции Чжэцзян, власти которой ранее уже сообщали, что в уезде Цинтянь 1 марта выявлен завозной случай инфицирования новым типом коронавируса.

Тогда стало известно, что у 31-летней гражданки Китая, прилетевшей из Милана в Шанхай транзитом через Москву рейсами авиакомпании «Аэрофлот», выявлена коронавирусная инфекция. Женщина прибыла из Милана в Москву 26 февраля, утром 28 февраля она прибыла в уезд Цинтянь, где через два дня у нее был выявлен коронавирус.

Уточняется, что заболела гражданка КНР еще 16 февраля, однако, пыталась самостоятельно справиться с болезнью.

2 марта было выявлено еще 7 случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие прибыли из Милана и работали в одном из ресторанов Милана вместе с заболевшей женщиной.

В настоящее время все инфицированные граждане Китая помещены в отдельную больницу, изолированы и проходят лечение.



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