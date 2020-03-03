В ЛУКОЙЛе рассказали, сколько продлится эпоха дешевой нефти

Из-за добычи сланцевой нефти в США, сырье никогда не будет таким дорогим, как десять лет назад, считает вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Он считает, что «эра дешевой нефти будет длиться минимум двадцать лет, - до 2040 года», передает ТАСС.

Такие данные Федун приводит в Брюсселе в своем долгосрочном прогнозе развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.

Топ-менеджер ЛУКОЙЛа заявил, что «жизнь углеродному топливу», безусловно, продлили меры, принимаемые американским президентом Дональдом Трампом по расширению добычи сланцевой нефти.



Федун отметил, что углеводороды сегодня конкурируют с альтернативными видами топлива, которые «экономически состоятельны лишь при цене нефти $80 долларов плюс».

Ранее сообщалось об отскоке цен на нефть после глобального падения на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции. С наступлением новой недели цены выросли сразу на 4-5%: сорт Brent прибавил 4,112%, достигнув показателя $51,8 за баррель, нефть марки WTI выросла на 4,441% — до $46,84 за баррель.

Смотрите нефть цена онлайн: www.profinance.ru/chart/brent