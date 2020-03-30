Аналитики прогнозируют падение спроса на нефть на 25%

По мнению аналитиков нефтяного рынка, на этой недели резко снизится потребление нефти, приблизительно на 25%, или в перерасчете на объем - на 26 миллионов баррелей, сообщает агентство Bloomberg.



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Причиной резкого снижения потребления сырья являются меры социального дистанцирования для сдерживания коронавируса, которые в настоящее время затрагивают 92% мирового ВВП, сообщает СМИ, ссылаясь на аналитиков банка Goldman Sachs.

Уточняется, что спрос на нефть падает быстрее, чем прогнозировалось.

При этом наиболее уязвима к этому добыча в США, России и Канаде. Также прогнозируется, что крупные нефтяные компании мира законсервируют скважины, объемом не менее 900 тысяч баррелей в день, сообщает агентство.

Эксперты уверены, что данные цифры не окончательны и будут расти, а «реальный масштаб закрытия скважин, неизвестный до сих пор, скорее всего, навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику».

Напомним, в мире наблюдается вспышка неизвестной коронавирусной инфекции, которую ВОЗ объявила 11 марта пандемией. По данным на 30 марта заболевших насчитывается более 634 тысячи. 130 тысяч успешно вылечились. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации были отменены многие крупные международные соревнования, в том числе Олимпиада-2020.

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