Дефолтная эпидемия: она тоже отправилась из Китая по миру

Китай ежедневно рапортует о стремительном сокращении числа заразившихся коронавирусом: 30 марта был зафиксирован лишь один случай инфицирования внутри страны. Однако проблемы на этом не заканчиваются: на только начавших приходить в себя жителей Поднебесной надвигается волна потребительских дефолтов. И эксперты уже отмечают, что ситуация будет развиваться по схеме COVID-19: вспышка теперь уже финансовой эпидемии в КНР начнет стремительно распространяться по всему миру.



Карта коронавируса и его распространения в мире: maps.arcgis.com

По информации South China Morning Post, опросившей ведущие китайские банки, в феврале задолженность по кредитным картам на материке выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так онлайн-кредитор Qudian сообщил о том, что если годом ранее уровень просрочки составлял 13%, то в феврале этого года он подскочил до 20%. China Merchants Bank, один из крупнейших в стране поставщиков потребительских кредитов, заявил, что в марте приостановил выдачу кредитных карт на фоне значительного роста объема просроченных платежей. И это еще не конец: по последним оценкам в феврале без работы в Китае остались порядка 8 миллионов человек.

Кредитный бум в Китае наблюдался именно в последние годы: по итогам 2019 года общая задолженность домохозяйств, включая ипотечные кредиты, выросла до рекордных 55 трлн юаней. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году. Рост обеспечил скачок жилищного строительства и увеличение числа онлайн-кредиторов. Именно последние являются главным слабым звеном: они выдают краткосрочные займы под высокие проценты клиентам с минимальным доходом, не обращая внимания на кредитную историю (да ее зачастую и нет).

«С 2015 года, на волне обострившейся конкуренции, банки продолжают снижать свои критерии для заемщиков», — отмечает аналитик China International Capital Чжан Шуайшуай, — «И вспышка вируса значительно увеличила их риски. Дальше, если безработица продолжит расти, будет только хуже».

Глобальная проблема

«Эти проблемы в Китае — наглядный пример того, что нам следует ожидать во всем мире», — заявил изданию научный сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне Мартин Чорземпа.

Понятно, что реальный эффект будет зависеть от того, насколько эффективно и своевременно примут меры правительства отдельных стран, как в отношении финансовой поддержки населения, так и по сдерживанию распространения заболевания. Но эксперты уже сейчас не сомневаются в том, что волна дефолтов накроет всех.

Согласно январскому отчету Института международных финансов, соотношение долга домохозяйств к ВВП в таких странах, как Франция, Швейцария, Новая Зеландия и Нигерия, уже поднялось до максимальной отметки. В Австралии, где самый высокий уровень закредитованности домохозяйств среди стран G20, крупнейший кредитор страны сообщил о том, что количество запросов о финансовой поддержке, и, в том числе, просьбах об отсрочках и реструктуризациях, выросло в 8 раз.

Аналогичная волна запросов обрушилась и на американские банки: сальдо по кредитным картам выросло до беспрецедентного уровня в $930 млрд еще в 2019 году. А к 21 марта этого года заявки на пособия по безработице в Штатах подали почти 3,3 млн человек. Этот показатель вчетверо превысил предыдущий рекорд и стал одним из самых тревожных сигналов о близящемся крахе — нивелировать эффект не удалось даже принятием пакета мер на $2,2 трлн. При этом, как отмечает ZeroHedge, 70% экономики США — это потребительские расходы. И нынешняя ситуация указывает на то, что в этом году рост этого сегмента будет нулевым. Это, естественно, скажется и на потребительском кредитовании.

А как в России?

Что касается России, то она находится в числе стран, уровень закредитованности домохозяйств которых ниже 20% ВВП. Аналитики называют это несомненным плюсом - меньше долгов, больше устойчивость. Но это - общая картина.

По факту же, по данным НАПКА, в России насчитывается 28-30 млн человек, имеющих необеспеченные потребительские кредиты. На январь текущего года доля просроченной задолженности составила 15,5%. И хотя эксперты отмечают снижение общего уровня просрочки (во второй половине 2017 года она составляла 22%), они признают, что радоваться рано: большинству клиентов удалось рассчитаться со старыми долгами за счет новых. И было это в «довирусную эпоху».

Сейчас же ситуация иная. Как сообщает РБК, по данным НАПКА, 1% заемщиков уже ссылается на проблемы, связанные с коронавирусом, отказываясь платить по кредитам. Аналогичные обращения начали фиксировать и отдельные банки. Это подтвердили в Райффайзенбанке и Росбанке. Сейчас это, в большинстве случаев, отговорки: кто-то боится выйти на улицу, дойти до банка, кто-то ссылается на наличие симптомов коронавируса.

А тут как раз подоспела обязательная самоизоляция. По всей стране закрываются заведения общепита, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, рушится бизнес. Власти, конечно, предоставляют малым и средним предприятиям различные отсрочки, но кому-то придется расстаться с сотрудниками. И рассчитывать они смогут в текущей ситуации разве что на пособие по безработице. Правда, повышенное: президент поручил поднять его уровень до МРОТ. Кроме того, власти Москвы ввели региональную компенсационную выплату. «Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц», — сообщается на странице мэра города Сергея Собянина. В Подмосковье тем, кто в 2020 году работал не менее 60 дней, то есть, работу потерял из-за коронавируса, выплатят компенсацию в 15 тысяч рублей.

Звучит все это, конечно, обнадеживающе. Но средняя сумма потребкредита в РФ обновила рекорд, достигнув 203,9 тыс. рублей. При этом в ноябре 2019 года — январе 2019 количество безработных в стране оценивалось примерно в 3,5 млн человек. При общей численности рабочей силы в 75,6 миллионов. Сколько из них переместятся из категории работающих к тем, кто получает пособие — зависит от действий властей.

Пока что они акцентируют внимание на том, что начинающаяся неделя — «нерабочая». Но и не вполне выходная. В общем, как морская свинка — и не свинья, и не морская, а все-таки существует. В некотрых регионах, включая Москву, необычная неделя усугубляется ужесточенными мерами самоизоляции. И эту «свинку» подложили бизнесу, который должен оплачивать карантинные меры из своего и без того не особо пухлого кармана.