Китайская экономика пошла на поправку, но по-прежнему остается в минусе

Несмотря на явные признаки восстановления, громадный производственный сектор Китая в марте, после того, как коронавирус практически парализовал в январе-феврале вторую экономику, скорее всего останется в минусе.

Экономисты также предупреждают, что восстановление будет неустойчивым и неполным, потому что пандемия быстро распространилась на многие десятки стран и поставила глобальную экономику перед угрозой глубокой рецессии.

Индекс деловой активности PMI (индекс менеджеров по закупкам), по прогнозам 18 экспертов агентства Reuters, поднимется в марте до 45 с рекордно низких 35,7 в феврале.

Несмотря на частичное улучшение ситуации в экономике PMI остается значительно ниже 50, отделяющих рост экономики от рецессии.

Фабрики и заводы возвращаются к работе, однако скорость восстановления замедляют ограничительные меры Пекина, направленные на борьбу с потенциально возможной второй волной эпидемии, которая может прийти из-за границ Поднебесной.

Объем производства малых и средних предприятий и компаний, на которых занята основная доля работоспособного населения Китая, к субботе достиг 76%. Степень возвращения работников на работу в текстильной и автомобилестроительной промышленности и в машиностроении, как заявил на пресс-конференции в Пекине понедельник, 30 марта, заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь, колеблется от 70 до 90%.

Сейчас из-за того, что по мере того, как пандемия все сильнее давит на экономики торговых партнеров Китая и из-за границы поступает все меньше заказов, отдельные предприятия и компании начинают увольнять работников.

Внешняя торговля КНР может еще больше снизиться по сравнению с январем-февралем, сообщил Синь Гобинь. Он также предупредил, что коронавирус нанесет очень сильный ущерб цепочкам поставок китайской экономики и экспорту.

Объем грузов, идущих на экспорт, снизился в первые два месяца текущего года на 17,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самое резкое падение с февраля 2019 года.

Прибыль промышленных компаний КНР в январе-феврале сократилась, по официальным данным, до самого низкого как минимум за десятилетие уровня. Особенно сильное падение в горнодобывающем, производственном и энергетическом секторах.

Столкнувшись с туманными перспективами, Политбюро КПК заявило в конце прошлой недели, что ускорит политику макроэкономических изменений и будет стремиться к проактивной фискальной политике для возрождения экономической активности. Пекин планирует провести программу в основном фискальных мер в размере 344 млрд долларов.

Народный банк Китая (РВС), китайский центробанк, для поддержки экономики 30 марта неожиданно снизил ставку обратного РЕПО на 20 базисных пунктов, что является крупнейшим снижением за пять лет.

В среду появятся данные по новому индексу менеджеров предприятий частного сектора по закупкам Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers’ Index, который, как утверждают эксперты, акцентирован на ориентированные на экспорт малые предприятия и компании. Ожидается, что он снизится до 45,8. В феврале, кстати, снижение этого индекса оказалось рекордно низким (40,3).