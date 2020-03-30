FT: уровень смертности от коронавируса остается загадкой

По состоянию на середину дня воскресенья, 29 марта, средний уровень смертности на планете от коронавируса COVID-19 составлял 4,7%. В абсолютных цифрах статистика выглядит следующим образом: из 685623 инфицированных скончались 32137 человек.



Карта коронавируса онлайн и распространение коронавируса в США, Италии, Испании и других странах здесь: maps.arcgis.com

Однако статистика по коронавирусу так же, как он сам, к сожалению, не только крайне непостоянна, но еще и ненадежна, пишет Financial Times.

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан называет четыре причина такого сильного разброса статистических данных по уровню смертности от коронавируса: кто инфицирован, на какой стадии находится эпидемия в этой стране, как в ней проводится тестирование и как справляются с эпидемией системы здравоохранения других стран.

Конечно, есть и другие причины для сомнений. Например, сколько жертв коронавируса скончались бы от иных причин, если бы не было эпидемии. Обычно за год на планете умирает около 56 миллионов человек, то есть ежедневно умирает приблизительно 153 тысячи человек.

Самой большой загадкой о коронавирусе является истинное число инфицированных. Без этих цифр, естественно, нельзя говорить ни о каком более-менее точном уровне смертности. Дело в том, что у многих больных имеются или слабые симптомы или болезнь и вовсе протекает бессимптомно. Поскольку количество тестирований в каждой стране зависит от состояния финансов и системы здравоохранения, то и объемы информации по разным странам сильно отличаются.

Если число выздоровевших от коронавируса превышает официальные статистические данные на тысячи, то текущий уровень смертности сильно завышен. Ученые университета Гонконга считают, что уровень смертности от коронавируса в Ухане, где он впервые появился, был скорее всего не выше 1,4%, то есть гораздо ниже уровня 4,5%, посчитанного на основе официальных статданных.

В Великобритании тестируются только люди с сильными симптомами. Из 19758 подтвержденных случаев заражения смертельным исходом закончились 1231, что дает смертность на уровне 6,2%. По мнению многих британских специалистов, цифры содержат большую погрешность и не могут использоваться. Так, профессор педиатрии в Университетском колледже Лондона Розалинд Смит считает, что истинное число инфицированных в 5-10 раз больше.

Многое зависит от того, кто заражен, сколько лет больным и имеются ли у них другие серьезные заболевания. Известно, что чем старше заболевший коронавирусом, тем выше вероятность, что болезнь у него будет протекать тяжелее и он или она умрет.

Однако пожилые люди тоже сильно отличаются друг от друга по состоянию здоровья. К тому же, как предупреждает ВОЗ, молодые люди тоже уязвимы перед коварной болезнью и должны относиться к вирусу серьезно. Например, в Италии, самой неблагополучной в отношении коронавируса европейской стране, из 92472 инфицированных скончались 10023 человека, то есть уровень смертности составляет 10,8%.

При этом средний возраст итальянцев с подтвержденным анализом – 62 года, а подавляющему большинству жертв было за 60.

Здесь истинная картина искажена высокой продолжительностью жизни на Апеннинах и высоким процентом пожилых людей в стране. В нормальные времена это, конечно, большой плюс, а вот сейчас выяснилось, что у высокой продолжительности жизни имеются, оказывается, и минусы.

Следует иметь в виду и то, что разные страны по-разному фиксируют случаи заражения и смерти. В Италии, к примеру, COVID-19 считают причиной смерти даже в тех случаях, когда скончавшийся был болен до появления эпидемии и скончался от букета болезней. По данным советника министра здравоохранения Италии по науке, лишь у 12% от 10 тысяч жертв главной причиной смерти был коронавирус.

В Испании фиксируются данные о том, сколько больных коронавирусом скончались, но при этом нет никакой информации о состоянии здоровья людей до того, как они были им инфицированы.

В Южной Корее, где население моложе, чем в Италии, возраст примерно трети больных был 30 лет и ниже. Из 9583 заболевших умерли по состоянию на 29 марта 152, что дает смертность на уровне 1,6%.

В Германии, где 455 летальных исхода, возраст большинства инфицированных от 15 до 59 лет, то есть уровень смертности – 0,8%. Очевидно, столь низкая смертность объясняется агрессивным характером тестирования больных со слабыми симптомами.

Что касается других причин смертности, то в Великобритании, например, ежегодно в январе - марте умирает приблизительно 150 тысяч человек. На данный момент подавляющее большинство британцев, скончавшихся от COVID-19, были старше 70 лет или имели другие серьезные болезни. Неизвестно, сколько из формально считающихся жертвами коронавируса скончались бы, если бы эпидемии не было. По мнению профессора Королевского колледжа Лондона Нейла Фергюсона, таких людей было бы от половины до двух третей от общего числа.

Очень важна и стадия эпидемического цикла, на которой та или иная страна начала готовить свою систему здравоохранения. Если она не справляется с наплывом больных, как в Италии и как было в отдельных регионах Китая, то больные будут получать недостаточную медицинскую помощь. Это, вероятно, повысит уровень смертности. В одной из больниц на севере Италии дефицит медицинского оборудования привел к тому, что врачи и медсестры вынуждены давать больным маски для дайвинга, чтобы подключить их к баллонам с кислородом, необходимым для искусственной вентиляции легких.