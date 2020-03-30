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Курс доллара: стоит ли ожидать повторения ситуации с рублем 2014 года

Москва, 30.03.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: стоит ли ожидать повторения ситуации с рублем 2014 года

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара в пятницу вырос на 1,39 руб. - до 78,86 руб., курс евро укрепился на 2,34 руб. - до 87,75 руб.

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При этом аналитики  отмечают, что высокая волатильность на валютном рынке не привела к панической скупке ввалюты, как это было в 2014 году. Есть целый ряд фундаментальных причин, которые отличают текущую ситуацию от того, что было во время кризиса шестилетней давности. Об этом говорится в статье журнала "Эксперт".

Причина первая: завышенный в то время курс российской валюты. «В 2011–2013 годах курс рубля был сильно завышен, находясь глубоко в зоне “сильного” рубля. Ожидания значительного падения цен на нефть, ввода финансовых санкций стимулировали атаку на рубль, потенциал падения рубля изначально был большим. При этом атака на рубль фактически финансировалась за счет кредитов самого Центрального банка, — рассказывает начальник управления анализа рынков компании “Открытие Брокер” Константин Бушуев. — А с 2015 года курс рубля уже продолжительное время находится в области “слабого” недооцененного рубля, и, как следствие, потенциал падения российской валюты с текущих уровней видится незначительным относительно альтернативных доходностей на рынке, и агрессивно скупать валюту оснований нет».

Причина вторая: более тонкая и своевременная реакция Банка России, который в этот раз сработал на опережение. «Превентивные меры, принятые Банком Росси и Минфином, и своевременное оповещение о том, что регулятор готов использовать все имеющиеся рычаги для удержания курса рубля в экономически оправданном коридоре и по возможности снижать волатильность колебаний курса, сделали свое дело», — добавляет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Причина третья: в отличие от 2014 года текущие прогнозы инфляции не внушают больших опасений. ЦБ пока не обновил свой среднесрочный прогноз, но, как отмечает Константин Бушуев, в январе 2015 года инфляция в России взрывалась до уровня 17% год к году, в то время как сейчас она продолжает находиться под давлением на вполне умеренных уровнях. «На днях Fitch ухудшил прогноз инфляции в России на конец года до 4,3 процента год к году, но эти значения совсем не пугают и близки к целевым уровням ЦБ», — заключает эксперт «Открытие Брокер».

Конечно, возможно, мы только временно не видим в статистике всплеска покупок валюты. Как отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, реакция населения на ослабление рубля обычно запаздывает на один-два месяца после шока. Тем не менее, похоже, в этот раз вообще не стоит ожидать волны покупок валюты. Наличных денег на руках у населения не так-то много, около пяти триллионов рублей (менее 500 долларов на человека), говорит Георгий Ващенко. Кроме того, спрос на валюту вообще довольно устойчивый, даже когда рубль укреплялся, объем покупок не опускался ниже миллиарда долларов в месяц. «Наличная валюта используется как средство сбережения в качестве предположительно защитного актива, а также для финансирования внешнеторговых операций, проще говоря, это покупки товаров и услуг за рубежом, заграничные поездки», — напоминает аналитик.

Наконец, очень важно, что население России стало более финансово грамотным и накрепко выучило уроки прошлых кризисов — в числе прочего то, что потерять на скачках рубля гораздо легче, чем заработать, резюмируют эксперты.

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