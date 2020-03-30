Москва закрывается. Нужны экстренные меры поддержки бизнеса и граждан

Форс-мажор

Как сообщила на своем сайте столичная мэрия, в Москве введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для всех жителей столицы независимо от возраста вводится режим самоизоляции.

Соответствующие поправки были внесены в указ Мэра Москвы. Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Теперь москвичи смогут покидать квартиру только при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан на нее ходить; для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания и если нужно вынести мусор. Аналогичные меры вводят и в Подмосковье.

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — отметил Сергей Собянин. Вид спецпропусков, их вид, порядок выдачи и способ получения определит отдельный акт Правительства Москвы. До его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков. На улице, в магазине, общественном транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение вводится для поездок на такси.

Впрочем, не предусмотрены ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. В обычном режиме продолжит работать и общественный транспорт. Также нет ограничения на работу организаций, занимающихся доставкой продуктов и товаров.

«В нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц», — заключил Мэр Москвы.

«Закрытие» Москвы - ожидаемый шаг со стороны властей, отмечает глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. Экономические последствие будут серьёзными, но в долгосрочной перспективе меньшими, чем если бы подобные шаги предприняты не были. Малый и средний бизнес при текущих мерах правительства вполне реально в краткосрочной перспективе может сократиться на 30-50%, что серьезно повысит безработицу и, как следствие, вызовет снижение потребительского спроса.

Но бизнес наконец-то может начать переговоры с арендаторами об отмене или снижении арендной платы, ссылаясь на форс-мажор. Надо понимать, что карантин, скорее всего, продлится не меньше месяца, а может растянуться на несколько месяцев. И, полагает Рябинин, это правильное решение при отсутствии лучшего в данном случае.

Тем не менее, уверен эксперт, меры, предпринимаемые правительством, критически недостаточны и не отвечают текущим вызовам. По его мнению, необходимо отменить все налоги для МСП на год, незамедлительно ввести законодательную гильотину, компенсировать из бюджета 70% заработка работникам, отправленным на карантин, заморозить выплаты за аренду, владельцам помещений, выплачивающим кредит, перенести выплату процентов и тела кредитов на год, процентные ставки субсидировать до уровня ставка ЦБ + 1%. Пенсионерам необходимо выплатить внеочередную пенсию. Безработным отчислить 60% от среднего заработка за прошлый год, но не более медианной зарплаты по региону.

Самоизоляция от экономики?

При этом надо понимать, указывает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов, что на текущий момент речь идёт о самоизоляции граждан в период нерабочих дней, а не о чрезвычайном положении. Правовыми основаниями для этого являются указы президента и нормативные акты глав субъектов РФ, которые по регламенту не могут решать вопросы, не относящиеся к конкретному региону.

Цели вводимых ограничений достаточно ясны, их экономические последствия только предстоит прочувствовать. Чего стоит ожидать, так это возможного усиления карантинного режима, включая меры возможной ответственности, которые пока распространяются только на лиц с подозрением на заболевание или заболевших. Если ситуация с распространением и количеством госпитализированных будет ухудшаться, то ограничения и меры ответственности за их нарушение будут распространяться ещё более широко.

Для бизнеса, признает юрист, хорошего ожидать не приходится, так как значительные трудовые ресурсы отвлечены от выполнения трудовых функций. Все виды бизнеса, в которых отсутствуют элементы дистанционного управления, каналов сбыта и связанные с ними в кооперации, очевидно, понесут убытки. В числе вопросов, которые не озвучены: каким образом будет оказываться юридическая помощь, в том числе лицам, привлекаемым к административной и уголовной ответственности, ничего не сказано властью о мерах поддержки самозанятых лиц.

Бег впереди эпидемии

Но вообще понятно, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что ни один эксперт сейчас не даст точного прогноза и оценки ситуации – как введение особых условий режима самоизоляции властями Москвы и области скажется на экономике и социуме. Но однозначно можно полагать, что ни экономика, ни социум уже не будут прежними. Режим борьбы с распространением коронавирусной инфекции необходим для того, чтобы выиграть время, пик эпидемии еще не пройден – на это может уйти еще несколько месяцев.

При этом есть шансы, что в России в случае самого худшего сценария дополнительные центры в регионах по типу «Коммунарки» успеют появится раньше, чем все повально начнут болеть, как это происходит в США, Италии и Испании. Соответственно, полагает эксперт, оценка таких мер может быть совершенно оправданной и высокой, другой вопрос, как сами люди будут к этому относиться. На сегодняшний момент отношение двоякое – одна часть социума продолжает придерживаться мнения, что все пройдет само собой и ходить гулять на улицу можно и нужно, другая солидарна с властями и остается дома.

И пока не будет введена реальная ответственность за нарушение режима самоизоляции, угроза распространения инфекции остается высокой, считает Илья Жарский, очевидно, что власти учитывают этот момент. Поэтому слухи о введении спецпропусков для покидания квартиры и слежение за гражданами по мобильным телефонам – скорее всего, уже не фейк. Таким образом, социальные последствия от мер по борьбе с коронавирусом можно оценить, как неоднозначные. Общество всегда найдет причину, чтобы во всем обвинить власть, в том числе, за ограничение гарантированной Конституцией свободы передвижения и выбора. Поэтому, несмотря на благие намерения, социум в своем большинстве останется недоволен. С другой стороны, самой лучшей оценкой действий властей будет статистика по заболеваемости и смертям – если она будет снижаться, то для экономики и социума это однозначно большое благо.

Что же касается экономики, то больше всего и в самом деле пострадает малый и средний бизнес, те предприятия, у которых мало резервов. И господдержки, анонсированной президентом, хватит лишь для того, чтобы продержаться до конца пандемии. Что будет дальше, несложно догадаться, – если сейчас в Москве закрыто порядка 15 тысяч предприятий общественного питания и более 40 тысяч магазинов, то около 10-15% из этого перечня может оказаться на грани краха или поглощения сильными игроками.