Налог на вклады: уравнение со многими неизвестными

Едва ли не главной экономической новостью для россиян на прошедшей рабочей неделе стало предложение президента Владимира Путин о введении 13%-го подоходного налога по вкладам и инвестициям в облигации, превышающим 1 миллион рублей. В первую очередь, конечно, население обеспокоилось своими депозитами.

Так что же это за налог, и сколько придется заплатить государству со своих сбережений?

Стоит отметить, что законопроекта еще нет, поэтому в данном уравнении пока сразу несколько неизвестных. Судя по всему, данное решение стало в какой-то мере сюрпризом и для самих банков.

Итак, если следовать заявлению президента, то 13% будут брать с дохода от депозита на сумму 1 миллион рублей и выше, причем будет учитываться суммарный объем депозитов во всех банках. Иными словами, если у конкретного человека в четырех банках есть вклады по 250 тысяч рублей, то ему придется заплатить налог.

В этой части все более или менее понятно.

После выступления лидера нации крупнейшие банки страны начали давать разъяснения. И вот на данном этапе у населения уже появилось некоторое недопонимание.

Так, глава Сбербанка Герман Греф заявил: “Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части, превышающей 1 миллион рублей”.

Многие обратили внимание на фразу “в части, превышающей 1 млн рублей” и сделали вывод, что налог будет браться только с процентного дохода от суммы, превышающей 1 миллион рублей. То есть, если у вкладчика на счете 1,5 миллиона рублей под 5%, то 13%-й налог будет уплачиваться не с 75 тысяч рублей, а только с 25 тысяч.

Однако, другой крупнейший банк страны ВТБ привел расчет, в котором налогом облагается весь процентный доход от вклада: если в 2021 году при ставке 5% с 1 миллион рублей клиент получит 50 тысяч рублей процентного дохода, то налог на этот доход составит 6,5 тысяч рублей. Заплатить его будет необходимо в 2022 году. Чистая доходность при этом составит 4,35%.

Впрочем, скорее всего речь идет действительно о налоге на доход со всей суммы, но точную информацию можно будет получить только после появления законопроекта.

Стоит добавить, что для валютных вкладов действуют точно такие же правила, а сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно, заявил Антон Силуанов.

Пока же есть и другие проблемы, которые касаются уже непосредственно банков.

Как заявил глава ВТБ Андрей Костин, сейчас нет механизма, позволяющего отслеживать суммарный объем вкладов того или иного человека. Кроме того, он отметил, что закон о банковской тайне не позволяет кредитным организациям обмениваться персональными данными граждан. Костин, правда, предположил, что данная информация может быть у налоговой.

Так или иначе, банкирам в ближайшее время придется поломать голову, чтобы решить данный вопрос. Но время для этого есть, ведь налог не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года, такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

Но у банкиров появилась и другая головная боль. Клиенты слишком эмоционально восприняли введение нового налога и уже начали закрывать свои вклады. И хотя поведение людей в данном случае иррационально, ведь время еще есть, тем не менее, кредитные организации рискуют столкнуться с бегством вкладчков.

С 25 марта они уже столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Один из способов удержать клиентов – повысить ставки по депозитам, и некоторые банки уже пошил на такой шаг.

Впрочем, на этом количество неизвестных не заканчивается. Нет абсолютно никакой информации, попадают ли под понятие вклада так называемые сберегательные счета? Кроме того, многие банки начисляют проценты на остаток по картам, и как быть с ними, тем более, что сумма там постоянно меняется?

А сколько получит государство?

По данным Агентства по страхованию вкладов, в России зарегистрировано около 6 миллионов вкладов с остатками свыше 1 миллиона рублей. Это всего 1% от количества всех счетов, однако объем средств на этих счетах составляет почти 18 триллионов рублей, а это 57% от всей суммы вкладов.

Если следовать этим цифрам и предположить, что средняя ставка по вкладу составляет 5%, то государство получит более 115 миллиардов рублей в год.

Впрочем, эти расчеты не учитывают того фактора, что у одного и того же человека могут быть депозиты в различны банках на сумму менее одного миллиона, но в сумме, значительно превышающие 1 миллион. Поэтому на данный момент более или менее точную цифру привести невозможно.

В завершении стоит сказать, что после введения налога держать средства на депозите с точки зрения финансиста будет нецелесообразно. Реальный процентный доход будет едва превышать официальную инфляцию. Но с другой стороны, других альтернатив почти безрискового вложения средств у населения почти нет. Вряд ли вкладчики будут массово изымать деньги из банков и вкладывать их в бизнес или в ценные бумаги, где риск потерь очень велик.