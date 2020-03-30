Цена на нефть установила новый антирекорд

Впервые, начиная с 2002 года, цена на нефть сорта WTI в ходе торгов утром 30 марта опускалась ниже $20, передает ТАСС.

В общей сложности сырье подешевело по состоянию на 01:35 по московскому времени на 8,5%. Цена фьючерсов на май опустилась до $19,48 за баррель, свидетельствуют данные торгов.



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На 03:03 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки WTI поднялась до $20,4, потеряв таким образом 5,5%.

Цены июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе открытия торгов на бирже ICE потеряли 7,92%. Стоимость составила $23,01 за баррель.



Позже на момент 03:03 по московскому времени баррель Brent потерял 6,1%, опустившись в цене до $23,5. Аналитики заявили, что нефть продолжает терять в цене на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, заболевание коронавирусов зафиксировано в 177 странах мира, в общей сложности заболело более 600 тысяч человек. Врачи в разных странах заявляют о наличии новых лекарств, способных помочь в лечении инфекции. Самая сложная ситуация на сегодня сложилась в Италии и США. Китай сообщил, что в стране эпидемия остановлена.



Карта распространения коронавируса в мире здесь: maps.arcgis.com