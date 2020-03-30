Падение нефти ниже 23 долл. давит на акции «Газпром нефти» и «Роснефти»

Неделя «каникул» на российском рынке акций началась в плюсе. Падение Brent ниже 23 долларов впервые за 18 лет повлияло на акции нефтяных компании, но акции энергетиков, золотодобывающий компаний и банков продолжают торговаться в плюсе.

Индекс Мосбиржи в понедельник завершил сессию, прибавив +1,34% до 2433,35 пунктов. Индекс РТС подрос на +0,34% до 958,54 пунктов.

Стоимость Brent по состоянию на 19:13 мск рухнула на -10,79% до 22,24 долларов за баррель. В последний раз нефть стоила столько же в марте 2002 года. Эксперты высказывают опасения об избытке нефти и о том, что скоро ее стоимость может стать отрицательной. В понедельник президенты России и США обменялись мнениями по текущему состоянию рынка «черного золота» и договорились о взаимных консультациях по этому поводу в дальнейшем. Российская валюта на этом фоне пока незначительно слабеет – до 79,79 рублей за доллар.

Давление нефти почувствовали акции «Газпром нефти» (-1,02%), «Башнефти» (-0,83%), «Татнефти» (обыкновенные -1,55%, «префы» -3,18%), «Роснефти» (-0,59%). При этом акции «Сургутнефтегаза» (обыкновенные +2,51%, «префы» +4,51%) и «Лукойла» (+0,66%) растут.

Несмотря на незначительное падение стоимости золота, в плюсе акции «Полиметалла» (+8,34%) и «Полюса» (+3,25%). В Центробанке России заявили, что с 1 апреля приостановят покупку золота на внутреннем рынке. Хорошо торгуются акции энергетиков и банков: «ТГК-1» (+3,79%), «Интер РАО» (+3,29%), ВТБ (+1,77%), «Сбербанк» (+1,45%)